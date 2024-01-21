«Я ни у кого их не крал». Мбаппе рассказал о своей зарплате – раньше думал, что в футболе слишком много денег

Зарплата игрока пропорциональна его навыкам. Килиан Мбаппе – один из немногих футболистов, кого действительно можно назвать лучшим. Ему всего 25 лет, поэтому высокая зарплата вполне оправдана. Однако контракт на 6 млн евро в месяц выглядит действительно безумно, и вот что сам Килиан думает об этом.

«Когда мне было 12, я тоже думал, что в футболе слишком много денег, но я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не крал. Мир так устроен», – заявил форвард «ПСЖ».