«Я ни у кого их не крал». Мбаппе рассказал о своей зарплате – раньше думал, что в футболе слишком много денег
Зарплата игрока пропорциональна его навыкам. Килиан Мбаппе – один из немногих футболистов, кого действительно можно назвать лучшим. Ему всего 25 лет, поэтому высокая зарплата вполне оправдана. Однако контракт на 6 млн евро в месяц выглядит действительно безумно, и вот что сам Килиан думает об этом.
«Когда мне было 12, я тоже думал, что в футболе слишком много денег, но я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не крал. Мир так устроен», – заявил форвард «ПСЖ».
Автор, с чего ты это взял? Думаешь, если ЗП игрока А больше ЗП игрока Б в два раза, то он бегает в два раза быстрее, бьет в два раза сильнее и т.д.? Ни о какой пропорциональности там и речи не идет, не говоря уж о том, что ЗП футболиста далеко не только от его навыков зависит.
Он и сейчас топ игрок, а ему только 26 , может ещё перейти в Реал , ведь денег уже заработал на всю семью, надеюсь увидеть его не только в псж