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«Я ни у кого их не крал». Мбаппе рассказал о своей зарплате – раньше думал, что в футболе слишком много денег

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Зарплата игрока пропорциональна его навыкам. Килиан Мбаппе – один из немногих футболистов, кого действительно можно назвать лучшим. Ему всего 25 лет, поэтому высокая зарплата вполне оправдана. Однако контракт на 6 млн евро в месяц выглядит действительно безумно, и вот что сам Килиан думает об этом.

«Когда мне было 12, я тоже думал, что в футболе слишком много денег, но я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не крал. Мир так устроен», – заявил форвард «ПСЖ».

14 комментариев
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меркантильная черепашка
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Ну просто вам же не предлагают такие бабки, вот вы и вякаете: заслуживает он, не заслуживает. Свои бабки считайте в кошельке. А ему платят, можно только порадоваться за него
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Не один футболист не заслуживает зарплату в 6 млн. в месяц. Это колоссальная сумма и даже Мбапе ничего не делает на эту сумму. Такие суммы на трансфер рынке с такими зарплатами, придумали Арабы. Они имеют баснословные суммы и развлекаются соответственно, но с другой стороны, они подавили деньгами понятие футбол… То что сегодня происходит в футболе, это очередное человеческое безумие… очень многие клубы страдают от финансовых взлётов, но как говориться, гуляют только богатые, а всё остальные не в счёт…….посмотрим чем это закончиться….
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Правильно победы и кубки забываются, а деньги всегда нужны.
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этот парень по менталитету напоминает больше Неймара чем Роналду. Рон в его возрасте много добился в индивидуальном плане. И сейчас держит отличную форму.
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Ответ ЧИКО
Не один футболист не заслуживает зарплату в 6 млн. в месяц. Это колоссальная сумма и даже Мбапе ничего не делает на эту сумму. Такие суммы на трансфер рынке с такими зарплатами, придумали Арабы. Они имеют баснословные суммы и развлекаются соответственно, но с другой стороны, они подавили деньгами понятие футбол… То что сегодня происходит в футболе, это очередное человеческое безумие… очень многие клубы страдают от финансовых взлётов, но как говориться, гуляют только богатые, а всё остальные не в счёт…….посмотрим чем это закончиться….
Согласен со всем кроме первого предложения.
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А зачем оправдывается тогда?
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"Зарплата игрока пропорциональна его навыкам"
Автор, с чего ты это взял? Думаешь, если ЗП игрока А больше ЗП игрока Б в два раза, то он бегает в два раза быстрее, бьет в два раза сильнее и т.д.? Ни о какой пропорциональности там и речи не идет, не говоря уж о том, что ЗП футболиста далеко не только от его навыков зависит.
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Думаю ему надо остаться в псж до конца своей карьеры, или перейти в Саудовскую лигу!
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Ответ demchuk79
Не могу понять зачем это ПСЖ такие бабки ради бегунка за эти деньги лучше бы пару тройку игроков взяли лига 1 дно по сравнению с другими лигами в лиге чемпионов колом
Имидж, деньги для них вообще не проблема, а вот то, что лучший французский игрок поколения не узжает в более сильные чемпионаты это повышает статус клуба.
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Ответ Бехзод Арипов
Не крал но он не заслуживает таких денег ) Даже месси и роналду так не получали )
У Месси был клиент на 555 млн за 4 года перед уходом, Роналду сейчас 200 за сезон берёт, а то что ему предлагают такие деньги, это прерогатива руководства, чтобы удержать такой ценный актив.
Он и сейчас топ игрок, а ему только 26 , может ещё перейти в Реал , ведь денег уже заработал на всю семью, надеюсь увидеть его не только в псж
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