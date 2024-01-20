Роналду не перестает смотреть европейский футбол. Назвал команду, за которой приятнее всего наблюдать

Криштиану Роналду забрал все внимание на церемонии Globe Soccer Awards 2023 в Дубае, получив три престижные награды:

• Лучший игрок года на Ближнем Востоке.

• Трофей Марадоны, присуждаемый лучшему бомбардиру календарного года.

• Трофей «Любимый игрок болельщиков».

Роналду также рассказал, за каким клубом ему сейчас нравится наблюдать больше всего.

«Манчестер Сити» – потрясающий сезон, поздравляю их. Игроки, тренер, они великолепны... Наконец-то они выиграли Лигу чемпионов, они, наверное, заслужили это еще два года назад. Мне нравится смотреть на их игру», – заявил португалец.