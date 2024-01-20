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Роналду не перестает смотреть европейский футбол. Назвал команду, за которой приятнее всего наблюдать

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Криштиану Роналду забрал все внимание на церемонии Globe Soccer Awards 2023 в Дубае, получив три престижные награды:

• Лучший игрок года на Ближнем Востоке.

• Трофей Марадоны, присуждаемый лучшему бомбардиру календарного года.

• Трофей «Любимый игрок болельщиков».

Роналду также рассказал, за каким клубом ему сейчас нравится наблюдать больше всего.

«Манчестер Сити» – потрясающий сезон, поздравляю их. Игроки, тренер, они великолепны... Наконец-то они выиграли Лигу чемпионов, они, наверное, заслужили это еще два года назад. Мне нравится смотреть на их игру», – заявил португалец.

13 комментариев
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Ответ Джиджи Буффон
Криштиану никогда не был и не станет мадридистом или манкунианцом! Настоящий мадридист говорил бы о Реала а не Сити! Настоящий манкунианец при живой МЮ никогда не говорил бы о Сити
Есть такое мнение, что Роналду в отличии от школоты со спортса, иначе относится к футболу
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Ман Сити с приходом Гварда играет на хай классе.
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Почему-то вспомнил, как лет 10-12 назад, тут на спортсе кто-то (кто уже и не помню) вёл неплохой блог про сити от которого дымились пятые точки у мю. А потом то-ли администрация пошла на поводу у мю и как-то блогу закрутила гайки, то-ли забанила кого-то из них, что в итоге авторы свернулись и ушли со спортса. Эхх, хорошее время. Хорошие срачи :)
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Ответ Jlaw
Есть такое мнение, что Роналду в отличии от школоты со спортса, иначе относится к футболу
классно сказал, брат
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Ответ Владислав Демидов
Есть, так же, мнение, что он похвалил команду, которую курируют Арабы, в чьей стране он играет)
он не играет в стране, которая курирует МаеСити
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Ответ The world champion 1998
На какой год только ЛЧ смогли взять? Да и в финале играли далеко не хай. Будь Лукаку не кривоногим...
если бы у бабки был то многое было бы не так
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Ответ Джиджи Буффон
Криштиану никогда не был и не станет мадридистом или манкунианцом! Настоящий мадридист говорил бы о Реала а не Сити! Настоящий манкунианец при живой МЮ никогда не говорил бы о Сити
О да, МЮ женского рода :-)
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Ответ Stannis_Baratheon
он не играет в стране, которая курирует МаеСити
Арабы есть арабы - кто разбирать будет?)
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Ответ Igor Ivanov
Почему-то вспомнил, как лет 10-12 назад, тут на спортсе кто-то (кто уже и не помню) вёл неплохой блог про сити от которого дымились пятые точки у мю. А потом то-ли администрация пошла на поводу у мю и как-то блогу закрутила гайки, то-ли забанила кого-то из них, что в итоге авторы свернулись и ушли со спортса. Эхх, хорошее время. Хорошие срачи :)
Главный клуб Манчестера) да, Чемп 2010 делал хорошую альтернативу всему, что было на спортсе)
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