Гаспачо
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Все восторгаются «Байером», но в Голландии Петер Бос создал суперкоманду: у ПСВ 17 побед с начала сезона со счетом 59:7

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Обновленная версия тотального футбола?

ПСВ в этом сезоне повторил рекордную серию побед в Эредивизи.

Команда Петера Боса обыграла «Эксельсиор» (3:1) в 17-м туре. Она победила и в каждом из предыдущих 16 матчей. Общий счет – 59:7.

ПСВ повторил рекорд чемпионата Нидерландов, установленный им же в сезоне-1987/88. Ни одна другая команда не начинала турнир с 17 побед кряду.

Но дело не только в результатах - команда Боса играет в волшебный футбол, сами посмотрите.

4 комментария
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Когда скачал в Football Manager читерскую тактику.
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че там новый мэнэджэр для МЮ растёт?🤔
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