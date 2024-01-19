Все восторгаются «Байером», но в Голландии Петер Бос создал суперкоманду: у ПСВ 17 побед с начала сезона со счетом 59:7

Обновленная версия тотального футбола?

ПСВ в этом сезоне повторил рекордную серию побед в Эредивизи.

Команда Петера Боса обыграла «Эксельсиор» (3:1) в 17-м туре. Она победила и в каждом из предыдущих 16 матчей. Общий счет – 59:7.

ПСВ повторил рекорд чемпионата Нидерландов, установленный им же в сезоне-1987/88. Ни одна другая команда не начинала турнир с 17 побед кряду.

Но дело не только в результатах - команда Боса играет в волшебный футбол, сами посмотрите.