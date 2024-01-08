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Анри вспомнил печальный момент, когда принял решение завершить карьеру. Осознать неизбежное Тьерри помогла дочь

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Тьерри Анри стал гостем подкаста Стивена Бартлетта The Diary Of A CEO. Француз рассказал, в какой момент понял, что должен повесить бутсы на гвоздь:

«Такой момент, действительно, был. Вас это даже может позабавить. В тот день моя дочь была дома, в Нью-Йорке. Я более 10 лет страдал от проблем с ахиллом на обеих ногах. Я испытывал боль каждое утро, настоящую боль.

Боль не проходила весь день, на обеих ногах, болели оба ахилла. Иногда я чувствовал себя немного лучше, иногда хуже, но каждое утро мне было больно, днем, ночью, в течение 10 лет».

Анри продолжил свой рассказ:

«Итак, я был дома со своей дочерью. Она подходит ко мне вплотную, дотрагивается до меня и говорит: «Ты водишь!» А затем убегает. Я хотел побежать за ней, но не смог. Просто не смог. Я посмотрел на нее и сказал: «Эй, ты победила». Я не мог бежать за ней. Я остановился и спросил себя: «Что ты делаешь?» Я даже не шучу, Стивен, она побежала, а я просто не мог пошевелиться. Именно тогда я понял, что больше не могу выносить боль.

Вот что это такое. Тебе нужно любить боль, чтобы быть спортсменом. Это реальность, тебе нужно любить боль. Если не получается, оставайся там, где ты есть. Я был в некотором смысле счастлив [завершению карьеры таким образом]. Люди прощались с игрой из-за травм или по другим причинам, а я ушел на собственных условиях. Я просто остановился. Я знал, что все еще могу играть, но перестал».

Тьерри завершил игровую карьеру в 2014 году, но с футболом не попрощался. Он регулярно появляется на спортивном телевидении в компании Кейт Абдо, Джейми Каррагера и Майки Ричардса.

Недавно Анри возглавил юношескую сборную Франции. В октябре 2023 года его подопечные со счетом 9:0 разгромили Кипр в матче квалификации Евро-2025. Эта победа стала крупнейшей в истории молодежки «синих».

А вы следите за Тьерри после того, как он завершил игровую карьеру?

3 комментария
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Мой самый любимый игрок наряду с ЗиЗу.
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За Анри не особо, а вот DOAC единственный подкаст, который регулярно смотрю. Очень интересные гости туда приходят.
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Хороший рассказ!
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