Глава РПЛ Алаев о трансляциях в Китае: «Поступило предложение, которое нас не устроило. Сейчас ждем оффер от одной большой компании»
Президент РПЛ рассказал о возможном сотрудничестве с китайскими вещателями.
– Была информация, что матчи РПЛ могут начать транслировать в Китае. Развивается ли эта тема?
– Да, развивается. Нам поступило предложение, которое нас не устроило. Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые готовы сделать предложение.
– На какой стадии переговоры?
– Ждем оффер от одной большой китайской компании.
– Потенциально, матчи следующего сезона РПЛ могут начать транслировать в Китае?
– Да, – сказал Александр Алаев.