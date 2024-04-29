Глава РПЛ Алаев о трансляциях в Китае: «Поступило предложение, которое нас не устроило. Сейчас ждем оффер от одной большой компании»

Президент РПЛ рассказал о возможном сотрудничестве с китайскими вещателями.

– Была информация, что матчи могут начать транслировать в Китае. Развивается ли эта тема?

– Да, развивается. Нам поступило предложение, которое нас не устроило. Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые готовы сделать предложение.

– На какой стадии переговоры?

– Ждем оффер от одной большой китайской компании.

– Потенциально, матчи следующего сезона РПЛ могут начать транслировать в Китае?

– Да, – сказал .