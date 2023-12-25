🎥Рождество у Бекхэмов🎄: чистюля Дэвид не расстается с пылесосом даже в праздник😀

С 24 на 25 декабря отмечают католическое Рождество, Дэвид и Виктория Бекхэм провели праздник в семейном кругу и поделились веселым видео в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть детей пары, Николу Пельц – жену Бруклина, старшего сына Дэвида и Виктории. Многие знают, что Дэвид помешан на порядке, и он не отказался от своих высоких стандартов даже в праздник – на видео он был замечен около елки…с пылесосом. Кроме того, звездный футболист вынудил супругу помочь ему с мусором, она, похоже, была не очень довольна.