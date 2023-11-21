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Месси - гений штрафных ударов: подобрали самые эффектные голы Лео со стандартов🔥🔥🔥

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Волшебство.

В сентябре аргентинец сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по количеству голов со штрафных — 65-й мяч Лео забил в ворота сборной Эквадора в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Месси в отличие от других мастеров стандартов не использует одинаковую технику при исполнении стандартов. Перед ударом он разворачивает стопу примерно на 50 градусов и выгибает плечи с грудью, чтобы придать мячу силу. Опорную ногу Месси на всю стопу плотно приземляет на газон - так он добивается максимального контроля удара.

2 комментария

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Илья Мурашов
Второе место точно займет. Сейчас на втором Пеле с 70-ю штрафными. Если долго будет играть, то поборется за первое место.
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Александр Кораблев
да, если не последнии попадания в каркас, то был бы уже на втором месте железно. сколько же у него их накопилось 😱
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