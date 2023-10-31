📹Маскот «Лацио» орлица Олимпия традиционно совершает пролет по стадиону. В игре с «Фиорентиной» что-то пошло не так

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У каждого уважающего себя клуба есть маскот. В основном это ростовая кукла, но некоторые команды используют живых животных. К примеру, нынешний маскот «Лацио» − американская белоголовая орлица по кличке Олимпия.

У Олимпии есть своя часть работы: перед началом матча ее выпускают пролететь вдоль чаши стадиона, а затем после круга почета она должна вернуться к владельцу. Однако в последнем туре против «Фиорентины» что-то пошло не по плану.

Орлица пролетела над хозяйской трибуной, а затем повернула к гостевой и села на ограждение. Тифози «Фиорентины» восприняли такое поведение Олимпии как хороший для себя знак, римские фанаты явно подумали наоборот.

К счастью команды Сарри, ей удалось победить. На 90-й минуте судья поставил пенальти и единственный мяч в игре забил Чиро Иммобиле. А вот Олимпии дома предстоит серьезный разговор.