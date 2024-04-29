«Мбаппе и Беллингем выделяются среди остальных». Левандовски о претендентах на Золотой мяч🔝

В интервью изданию Sport Bild Роберт Левандовски говорил об игроках, которые могут претендовать на Золотой мяч - самый желанный индивидуальный трофей на сегодняшний день.

«Пока сложно сказать, потому что впереди еще Евро и ключевые матчи в Лиге чемпионов. Но на сегодняшний день это точно Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем – для меня они выделяются среди остальных», - отметил поляк.

Левандовски и сам претендовал на Золотой мяч в 2020 и 2021 годах, но так и не получил награду, хотя, по словам поляка, это были самые успешные годы в его карьере. В 2020 взять трофей ему помешала пандемия, а в 2021 – Лионель Месси.

«Друг показывал мне статистику – я забил 100 голов в 85 матчах. Это было невероятное время, я показывал футбол самого высокого уровня, мы с клубом выиграли все. Если я получу Золотой мяч 2020 четыре года спустя, то не обижусь – это честь получить премию».

«Конечно же я бы хотел получить Золотой Мяч. Я не зациклен на этом и не страдаю из-за его отсутствия, но я чувствую, что моя очередь уже подошла», - добавил Роберт.