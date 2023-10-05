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Бекхэм рассказал, как «заманил» Месси в США: оказывается, дело в отце Лео

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Футбол Футбол

Сын послушался отца.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента, контракт рассчитан до конца сезона 2025 года.

Kетом 2021 года аргентинец перешел в «ПСЖ» после того, как на «Барселону» были наложены санкции из-за нарушения финансовых правил испанской Ла Лиги, и каталонский клуб не смог выделить достаточно денег для продления контракта с Месси.

От переезда в Саудовскую Аравию Месси отказался, так как его не заинтересовал спортивный проект. Он хочет играть в конкурентоспособной лиге, чтобы хорошо подготовиться к Кубку Америки-2024. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью Лео.

А один из владельцев «Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о тайном аргументе, который привлек Месси.

«Я пробрался в отель отца Месси, чтобы встретиться с ним, и сказал: «Нам нужен ваш сын». Очевидно, у него были предложения из Саудовской Аравии, у него были предложения вернуться в «Барселону». Дальше ему было решать».

Похоже, папа смог повлиять на своего сына.

4 комментария

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predMBAPPE
Семья и их мнение для Лео никогда не были пустым местом
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Rachid
Месси не только лучший футболист, хороший семьянин, но и умный/послушный сын - отец никогда плохого не пожелает своим детям!
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Игорь Климов
Лео Месси несомненно является величайшим футболистом современности, и достойным человеком! 🐐🇦🇷
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Гномович!
Заманил баблом, и что это будет не футбол а шоу где защитники будут стоять и смотреть как Месси забивает в пустые, а селебрити типа Кардашьян, Бибера и Селена Гомез будут приходить на матч чтобы Месси и компания развлекали их как в зоопарке.
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