Бекхэм рассказал, как «заманил» Месси в США: оказывается, дело в отце Лео

Сын послушался отца.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента, контракт рассчитан до конца сезона 2025 года.

Kетом 2021 года аргентинец перешел в «ПСЖ» после того, как на «Барселону» были наложены санкции из-за нарушения финансовых правил испанской Ла Лиги, и каталонский клуб не смог выделить достаточно денег для продления контракта с Месси.

От переезда в Саудовскую Аравию Месси отказался, так как его не заинтересовал спортивный проект. Он хочет играть в конкурентоспособной лиге, чтобы хорошо подготовиться к Кубку Америки-2024. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью Лео.

А один из владельцев «Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о тайном аргументе, который привлек Месси.

«Я пробрался в отель отца Месси, чтобы встретиться с ним, и сказал: «Нам нужен ваш сын». Очевидно, у него были предложения из Саудовской Аравии, у него были предложения вернуться в «Барселону». Дальше ему было решать».

Похоже, папа смог повлиять на своего сына.