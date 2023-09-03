Летом Серхио Рамос попрощался с «ПСЖ» и до сих пор остается без клубной прописки.

Защитника отправляли к Месси в «Интер Майами». Сообщалось, что испанец может перебраться в Турцию. По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Галатасарай» предложил Рамосу контракт до 2024 года.

В последние дни активно обсуждался возможный переезд легенды «Реала» в Саудовскую Аравию. Тот же Скира утверждает, что «Аль-Иттихад» предложил защитнику 2-летний контракт на 20 млн евро в год.

Но, видимо, Серхио еще хочет позажигать в Европе.

За своим бывшим игроком пришла «Севилья». Об интересе «красно-белых» к Серхио рассказал Фабрицио Романо со ссылкой на Tiempo de Juego. Инсайдер написал в соцсетях:

«После предложений из Турции, поступающих в течение последних двух недель, Серхио Рамос также получил предложения от «Севильи», сообщает Tiempo de Juego. «Аль-Иттихад» все еще ждет окончательного ответа Рамоса, пока саудовский клуб планирует предварительные медицинские тесты на следующую неделю».

Любопытно, что в разгар работы летнего трансферного окна стало известно, что Рамос сам хочет вернуться в «Севилью». Сообщалось, что защитник мечтает закончить карьеру там, где делал первые шаги в профессиональном спорте.

Тогда Хосе Кастро, президент «красно-белых», заявил: «А я хочу самолет. Серхио нам не подходит». Видимо, с тех пор что-то изменилось.

Как думаете, Рамос вернется в «Севилью»? Хотели бы вновь увидеть защитника в Ла Лиге?