Испания и Хорватия готовятся к встрече на Евро. Педри рассказал, в чем сложность игры против Модрича

В Германии стартовал Евро. Испания и Хорватия встретятся уже в первом туре группового этапа, матч пройдет на берлинском «Олимпиаштадионе».

Одной из ключевых фигур противостояния, конечно, станет Лука Модрич. Хорват долгие годы играет в «Мадриде» и отлично знаком со многими игроками «красной фурии»: с кем-то Лука делит раздевалку в «королевском клубе», а с кем-то сражается на полях испанского первенста.

В преддверии матча Испании и Хорватии Педри рассказал, почему соперникам трудно играть против Модрича:

«Всякий раз, когда я оказываюсь на одном поле с Лукой Модричем, замечаю, что отобрать у него мяч очень сложно – он как будто прилипает к его бутсам!

Одна вещь, которая меня удивила, хотя, возможно, это и не так заметно, когда смотришь матч по телевизору, – это ритм, в котором играет Лука, – он потрясающе меняет темп. Он мгновенно разгоняется от нуля до двадцати, и когда он делает это с мячом, угнаться за ним практически невозможно.

И, конечно, это касание мяча внешней стороной бутсы... ну, все знают, как это эффектно!»

Последний раз Испания и Хорватия встречались 18 июня 2023 года, команды играли в финале Лиги наций. Та встреча закончилась победой «красной фурии» в серии послематчевых пенальти.

Вместе с Хорватией и Испанией в одной группе оказались Италия и Албания. Команды проведут свой матч 15 июня на дортмундском «Вестфаленштадионе».

Как вам замечание Педри о Модриче?