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Серхио Рамос переедет в Турцию? Футболист получил интересное предложение

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После ухода из «ПСЖ» этим летом Серхио Рамос пока так и не нашел новый клуб. Футболиста связывали с разными направлениями, недавно даже стали говорить о его возвращении в «Реал Мадрид», а теперь прочат переезд в Турцию.

По информации турецких СМИ, «Галатасарай» сделал предложение Рамосу – контракт на два года с зарплатой в 5,5 млн евро за сезон.

Серхио серьезно рассматривает эту возможность, советуясь со своим окружением и футболистами, имевшими опыт выступлений в чемпионате Турции.

2 комментария

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Николай Кошкин
А чего Саудиты, спят?
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Igor
Так в сша никто не едет кроме пенальтиста
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