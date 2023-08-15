После ухода из «ПСЖ» этим летом Серхио Рамос пока так и не нашел новый клуб. Футболиста связывали с разными направлениями, недавно даже стали говорить о его возвращении в «Реал Мадрид», а теперь прочат переезд в Турцию.

По информации турецких СМИ, «Галатасарай» сделал предложение Рамосу – контракт на два года с зарплатой в 5,5 млн евро за сезон.

Серхио серьезно рассматривает эту возможность, советуясь со своим окружением и футболистами, имевшими опыт выступлений в чемпионате Турции.