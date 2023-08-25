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Видео недели. Собрали главные моменты охранника Месси – выбегал на поле, спасал от дождя из футболок и не давал обниматься с Лео

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Возможно, вы уже слышали о Яссине Чеуко – это новый телохранитель Лео Месси, которого позвал «Интер Майами» для безопасности главной звезды.

Чеуко – экс-солдат армии США, «морской котик», имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Мастер боевых искусств, занимается боксом тхэквондо. Даже участвовал в нескольких боях ММА. У Яссина уже 116 тысяч подписчиков в соцсетях.

Фанаты собрали ряд видео, как работает Чеуко. Получилось местами забавно, местами восхитительно. Вот главные моменты:

0:57 – ловко убрал футболку, от которой уворачивался Месси;

1:15 – выбежал на поле и остановил фаната;

2:18 – мгновенно пресек попытку болельщика обнять Месси.

2 комментария

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brildan
Руки фанатов забавно убирал, в конце ролика😄
+3
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+3
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Jack Slater
Прикольное видео, спасибо.
0
0
0
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