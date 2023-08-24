Статистический маневр.

Известный футбольный сайт Transfermarkt удалил статистику Кубка арабских чемпионов и сам завоеванный трофей из профиля Криштиану Роналду.

Судя по всему, администраторы портала признали, что это было ТОВАРИЩЕСКОЕ соревнование.

Лео Месси теперь остался всего 21 гол ⚽️ для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории. Да данный момент у него 817 голов⚽️ и 44 кубка🏆, у Роналду 838 забитых мячей⚽️ и 34 трофея🏆