Ух! Transfermarkt убрал из профиля Роналду голы и трофей из Саудовской Аравии - теперь Месси остался всего 21 гол до португальца
Статистический маневр.
Известный футбольный сайт Transfermarkt удалил статистику Кубка арабских чемпионов и сам завоеванный трофей из профиля Криштиану Роналду.
Судя по всему, администраторы портала признали, что это было ТОВАРИЩЕСКОЕ соревнование.
Лео Месси теперь остался всего 21 гол ⚽️ для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории. Да данный момент у него 817 голов⚽️ и 44 кубка🏆, у Роналду 838 забитых мячей⚽️ и 34 трофея🏆
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