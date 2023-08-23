19-летний полузащитник «Интер Майами» Давид Руис поделился советом Лионеля Месси, как повысить результативность.

«Одна вещь, которую Месси посоветовал мне, это стоять на месте. Вы хотите бежать за каждым мячом, искать позицию, чтобы чаще его получать, но он сказал мне, что нужно оставаться на месте, и мяч сам придет ко мне.

Я так и сделал, но Лео сорвался. Я оказался более терпеливым», - заявил Руис.

Отметим, что Руис отметился голом в недавнем матче «Майами» с «Филадефией», закончившемся победой «Интера» со счетом 4:1.