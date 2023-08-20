Гаспачо
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Месси – король финалов. Похоже, никто и никогда не приблизится к его статистике. Многие не забивают столько за всю карьеру ⚽⚽⚽

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Лео Месси ломает статистику – в 6 матчах за «Майами» он забил 10 мячей и отдал 1 ассист. Однако это не самое шокирующее: за всю карьеру Лео играл в 48 финалах, в которых собрал 35 голов + 15 ассистов!

50 результативных действий за 48 финалов – кажется, это недосягаемый уровень. Так и есть: ни у кого нет даже 40 баллов. Этот парень никогда не растворяется в финалах.

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Еще из невероятного: Месси забил три мяча в групповом раунде Кубка лиг, сделал по дублю в 1/16 и 1/8, а потом забивал в четвертьфинале, полуфинале и финале. На чемпионате мира он тоже ничего не чувствовал: два мяча в группе, по одному в 1/8, 1/4 и 1/2, а потом – дубль в финале.

3 комментария

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Константин Юрьевич
истиный кароль футбола Леонель Месси!
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Aymammet Baylyyew
И люди спорят что он лучшый в мире
+2
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Agent Smith
Счастлив наблюдать его игру, все эти годы😇⚽️
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