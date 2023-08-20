Лео Месси ломает статистику – в 6 матчах за «Майами» он забил 10 мячей и отдал 1 ассист. Однако это не самое шокирующее: за всю карьеру Лео играл в 48 финалах, в которых собрал 35 голов + 15 ассистов!

50 результативных действий за 48 финалов – кажется, это недосягаемый уровень. Так и есть: ни у кого нет даже 40 баллов. Этот парень никогда не растворяется в финалах.

Еще из невероятного: Месси забил три мяча в групповом раунде Кубка лиг, сделал по дублю в 1/16 и 1/8, а потом забивал в четвертьфинале, полуфинале и финале. На чемпионате мира он тоже ничего не чувствовал: два мяча в группе, по одному в 1/8, 1/4 и 1/2, а потом – дубль в финале.