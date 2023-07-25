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Сын Ким Кардашьян везде успел: перед матчем исполнял Siuuu с Роналду, а после радовался футболке Неймара

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«ПСЖ» и «Аль-Наср» сыграли товарняк в Японии.

Команды встречались в рамках предсезонного турне в Японии. Матч завершился со счетом 0:0. На матче присутствовала Ким Карашьян.

Перед матчем один из них проводил время с Криштиану Роналду и даже репетировал фирменное празднование португальца.

А уже после окончания игры он (уже в форме «ПСЖ») требовал футболку у Неймара - бразилец, разумеется, не отказал.

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