Ого! Цена билета на первый матч Месси достигла 20 тысяч долларов😱😱😱
Удивительный эффект Лео.
После того, как стало известно о переходе Месси в американский клуб, были распроданы все билеты на матчи «Интер Майами» до завершения этого сезона, причем это касается как домашних игр, так и выездных.
Также изменились и цены на билеты – они выросли с 30 до 300 долларов в зависимости от матча и места на стадионе.
А на первый матч Месси в МЛС билеты у перекупов можно купить не менее, чем за 20 тысяч 838 долларов.
С учетом какое шоу будет ибо по некоторым инсайдам презентация Месси будет безумно масштабной и акцент будет сделан на завоевании величайшего трофея в истории спотра ЧМ.
В России иностранные автомобили покупают в 2-3 раза дороже их цены, и ничего, люди берут и радуются, вещи, техника, да все, что приезжает из-за границы идёт с наценкой минимум 100%, но россияне же покупают, что больные все, что-ли?:)