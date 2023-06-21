Удивительный эффект Лео.

После того, как стало известно о переходе Месси в американский клуб, были распроданы все билеты на матчи «Интер Майами» до завершения этого сезона, причем это касается как домашних игр, так и выездных.

Также изменились и цены на билеты – они выросли с 30 до 300 долларов в зависимости от матча и места на стадионе.

А на первый матч Месси в МЛС билеты у перекупов можно купить не менее, чем за 20 тысяч 838 долларов.