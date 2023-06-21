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Ого! Цена билета на первый матч Месси достигла 20 тысяч долларов😱😱😱

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Удивительный эффект Лео.

После того, как стало известно о переходе Месси в американский клуб, были распроданы все билеты на матчи «Интер Майами» до завершения этого сезона, причем это касается как домашних игр, так и выездных.

Также изменились и цены на билеты – они выросли с 30 до 300 долларов в зависимости от матча и места на стадионе.

А на первый матч Месси в МЛС билеты у перекупов можно купить не менее, чем за 20 тысяч 838 долларов.

3 комментария

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Стальной Вилли
Ответ vals1702
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ты бы увидел за сколько они покупают билеты в первый ряд на НБА, туда где знаменитости сидят)
+4
0
+4
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Domian
Ответ vals1702
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Это нормально для США.
С учетом какое шоу будет ибо по некоторым инсайдам презентация Месси будет безумно масштабной и акцент будет сделан на завоевании величайшего трофея в истории спотра ЧМ.
+4
0
+4
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vals1702
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Денис Мартин
Ответ vals1702
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Если есть спрос, то какие проблемы?

В России иностранные автомобили покупают в 2-3 раза дороже их цены, и ничего, люди берут и радуются, вещи, техника, да все, что приезжает из-за границы идёт с наценкой минимум 100%, но россияне же покупают, что больные все, что-ли?:)
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