Совсем скоро в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов. За главный клубный трофей в европейском футболе поборются «Интер» и «Манчестер Сити».

Агуэро приехал в столицу Турции не только чтобы поддержать свою бывшую команду, Кун также выступит в качестве эксперта телеканала ESPN. Когда аргентинец был на связи со студией, Гвардиола ворвался в прямой эфир фразой: «Не верьте ему. Все, что он говорит, – ложь!»

Затем мужчины мило обнялись, а Гвардиола задал Серхио забавный вопрос: «Ты всех перевозишь в Майами? Месси уже там». Кун продолжил шутку тренера: «Ну да, я их коллекционирую». После упражнения в остроумии Хосеп пригласил Серхио на командный ужин «Сити».

Разумеется, Пеп в шутливой манере прокомментировал переход Месси в «Интер Майами». А как вообще Агуэро связан с городом во Флориде?

После того, как Кун ушел из профессионального футбола, он посвятил себя стримам и киберспорту. У аргентинца даже есть собственная киберспортивная организация KRU Esports. Одна из резиденций, иначе буткемпов, принадлежащих Агуэро, находится в Майами.

Кроме того, всего несколько месяцев назад, когда сборная Аргентины отправилась в Катар на чемпионат мира, Серхио рассказал, что тренировался на базе «Интер Майами». По словам Куна, руководство клуба даже предложило ему тренироваться вместе с первой командой.

Так вот кто на самом деле повлиял на трансфер Месси в клуб из МЛС!