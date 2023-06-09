«Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Юнайтед» отправляются в Новый Свет.

Этим летом в США состоятся одни из крупнейших футбольных турниров межсезонья - 22 июля на стадионе NRG в Хьюстоне начнется Soccer Champions Tour, в матче открытия «Барселона» встретится с «Ювентусом».

Мини-турнир будет проходить с конца июля до начала августа сразу в нескольких штатах - Калифорнии, Техасе, Неваде и Флориде.

В окончательном расписании нет первого в сезоне класико между «Реалом» и «Барселоной», но организаторы заверили, что матч испанских грандов состоится именно в США.