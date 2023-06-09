Гаспачо
Блог

В конце июля в США пройдет супертурнир с участием европейских грандов - стали известны точные даты матчей🔥🔥🔥

Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Милан Милан
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

«Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Юнайтед» отправляются в Новый Свет.

Этим летом в США состоятся одни из крупнейших футбольных турниров межсезонья - 22 июля на стадионе NRG в Хьюстоне начнется Soccer Champions Tour, в матче открытия «Барселона» встретится с «Ювентусом».     

Мини-турнир будет проходить с конца июля до начала августа сразу в нескольких штатах - Калифорнии, Техасе, Неваде и Флориде.   

США принимают «Манчестер Юнайтед» и другие крупные европейские команды в туре чемпионов по футболу 2023 года.

В окончательном расписании нет первого в сезоне класико между «Реалом» и «Барселоной», но организаторы заверили, что матч испанских грандов состоится именно в США.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaviknat
Странный турнир. У Барсы и Реала по 4 игры. У Милана и Юве по 3. У МЮ и Арсенала по 1. Это как?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
это турнир с намеком на суперлигу. не официальная репетиция. видимо поиск инвесторов,изучение интереса аудитории и т.п
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Тестовый запуск Суперлиги 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rafa Mekhraliev
Ответ Hella black
Тестовый запуск Суперлиги 🤔
Бета версия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий