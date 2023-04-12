Важный вопрос после отказа от сотрудничества с ФИФА.

Накануне Electronic Arts представила логотип EA Sports FC. Компания заявила, что первые подробности о футбольном симуляторе появятся в июле текущего года.

Также разработчики отметили, что EA Sports FC станет «будущем интерактивного футбола». Вероятно, компания откажется от ежегодного выпуска новых частей, а сконцентрируется на обновлениях для игры. В EA Sports FC вернутся режимы Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs и VOLTA Football.

В середине марта стало известно, что ФИФА выпустит свой футбольный симулятор, что обеспокоило болельщиков по вопросу прав на футбольные чемпионаты.

Вице-президент EA Дэвид Джексон в интервью RMC Sport заявил, что у компании есть права на все чемпионаты, которые традиционно присутствовали в прошлых выпусках FIFA.

«Мы бесконечно взволнованы тем, как может выглядеть будущее. Это изменение мышления для всех, кто работает в EA Sports, и особенно в FC. ФИФА была одним из наших самых сильных партнеров за последние 30 лет. Мы очень благодарны ему за помощь в создании этой платформы.

Но теперь мы верим, что у нас есть огромная возможность определить свое собственное будущее. И мы видим это будущее в первую очередь в партнерстве с нашими игроками, а также с более чем 300 игровыми партнерами, будь то АПЛ, Ла Лига, Лига 1, ПСЖ, Реал Мадрид...

Мы планируем, что лицензии на чемпионаты будут как минимум эквивалентны тому, что вы ожидаете от FIFA, и мы надеемся расширить их в будущем».