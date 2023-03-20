Криштиану Роналду в настоящее время наслаждается жизнью в Саудовской Аравии после своего возвращения в форму, однако чуть более года назад ему и его девушке Джорджине Родригес пришлось столкнуться с трагической потерей их сына Анхеля во время родов.

Пара воспитывает двоих биологических детей и троих детей Роналду от суррогатной матери.

Первый совместный ребенок Криштиану и Джорджины родился в 2017 году – девочку назвали Алана Мартина. В 2022 пара объявила о том, что ждет двойню – Джорджина родила девочку Беллу Эсмеральду, а мальчик-близнец не выжил.

Джорджина Родригес рассказала, что до этого у нее было три выкидыша. Она сделала это откровенное признание во втором сезоне сериала Netflix «Я Джорджина», премьера которого запланирована на эту пятницу (24 марта):

«Перед каждым походом к гинекологу ночью меня мучили кошмары, я беспокоилась о том, в каком положении дети, какими будут роды, будет ли кесарево. Я очень боялась каждого ультразвука, была напряжена, потому что до этого у меня было три выкидыша, и я возвращалась домой разбитой»,- вспоминает Джорджина.

Она также призналась, что она не сразу рассказала своим детям, что Ангель скончался, вместо этого сказав, что он родится немного позже, чем его сестра.

«Они родились в Пасхальный понедельник. Наступает самый долгожданный момент, и ваше сердце останавливается. Белла родилась сильной и здоровой, но часть моего сердца была разбита».

Правду о случившемся детям рассказал уже Криштиану:

«Ты спрашиваешь себя, как жить дальше. Я не была готова принять то, что со мной произошло, и я не была готова рассказать об этом своим детям. Поскольку у меня все еще был живот, я сказал им, что Ангель собирается немного подождать, чтобы родиться, а потом Крис объяснил детям, что Анхель на небесах».

После трагической потери Роналду и Родригес обрели счастье с остальными своими детьми в Саудовской Аравии после того, как португалец перешел в «Аль-Наср» в январе.