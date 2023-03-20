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«У меня было три выкидыша». Джорджина Родригес откровенно рассказывает, как пережила потерю сына от Криштиану Роналду

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Криштиану Роналду в настоящее время наслаждается жизнью в Саудовской Аравии после своего возвращения в форму, однако чуть более года назад ему и его девушке Джорджине Родригес пришлось столкнуться с трагической потерей их сына Анхеля во время родов.

Пара воспитывает двоих биологических детей и троих детей Роналду от суррогатной матери.

Первый совместный ребенок Криштиану и Джорджины родился в 2017 году – девочку назвали Алана Мартина. В 2022 пара объявила о том, что ждет двойню – Джорджина родила девочку Беллу Эсмеральду, а мальчик-близнец не выжил.

Джорджина Родригес рассказала, что до этого у нее было три выкидыша. Она сделала это откровенное признание во втором сезоне сериала Netflix «Я Джорджина», премьера которого запланирована на эту пятницу (24 марта):

«Перед каждым походом к гинекологу ночью меня мучили кошмары, я беспокоилась о том, в каком положении дети, какими будут роды, будет ли кесарево. Я очень боялась каждого ультразвука, была напряжена, потому что до этого у меня было три выкидыша, и я возвращалась домой разбитой»,- вспоминает Джорджина.

Она также призналась, что она не сразу рассказала своим детям, что Ангель скончался, вместо этого сказав, что он родится немного позже, чем его сестра. 

«Они родились в Пасхальный понедельник. Наступает самый долгожданный момент, и ваше сердце останавливается. Белла родилась сильной и здоровой, но часть моего сердца была разбита».

Правду о случившемся детям рассказал уже Криштиану:

«Ты спрашиваешь себя, как жить дальше. Я не была готова принять то, что со мной произошло, и я не была готова рассказать об этом своим детям. Поскольку у меня все еще был живот, я сказал им, что Ангель собирается немного подождать, чтобы родиться, а потом Крис объяснил детям, что Анхель на небесах».

После трагической потери Роналду и Родригес обрели счастье с остальными своими детьми в Саудовской Аравии после того, как португалец перешел в «Аль-Наср» в январе.

5 комментариев

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Павел Муртазин
Криштиану: у меня было 3 выкидыша, из Реала, Ювентуса и МАН Юнайтед
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TravenS
Ответ Evgeniy Kropachev
не твоя Зинка на Netflix, вот и бесишься)
Ну если я так бешусь, то мне не стоит переживать за своё психологическое состояние)
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Имя Фамилия
Для Криштиану это были очень тяжёлые годы. Выкидыши, смерть сына, болезнь матери, по нему было видно, что он на грани срыва. Он приехал в родной МанЮ, чтобы это всё пережить в окружении старых друзей, и в итоге с ним так поступили, очень грязная история. Похоже в пустыне ему действительно становится лучше вдали ото всей этой европейской суеты и внимания, у всех иногда бывают моменты когда хочется уехать подальше и привести нервы в порядок, надеюсь у Криша всё будет налаживаться и дальше.
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Evgeniy Kropachev
Ответ TravenS
Офигеть, про эту фифу даже сериалы снимают не по одному сезону 🙈
не твоя Зинка на Netflix, вот и бесишься)
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TravenS
Офигеть, про эту фифу даже сериалы снимают не по одному сезону 🙈
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