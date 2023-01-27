Гаспачо
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Как будут выглядеть топовые футболисты в старости? Искусственный интеллект точно знает ответ на этот вопрос

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Ювентус Ювентус
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Сравним лет через 40.

Издание Marca опубликовало фотографии 20 самых известных футболистов мира... В старости.

Используя искусственный интеллект Midjourney, научный журналист Пол Парсонс показал, как будут выглядеть наиболее популярные футболисты планеты через несколько десятилетий. Помимо Лео Месси и Криштиану Роналду в подборку попали Неймар, Роберт Левандовски, Анхель Ди Мария, Карим Бензема и многие другие.

Лионель Месси

Криштиану Роналду

Килиан Мбаппе

Неймар

Карим Бензема

Роберт Левандовски

Эрлинг Холанд

Златан Ибрагимович

Анхель Ди Мария

Гарет Бэйл

Лука Модрич

Мохамед Салах

Кевин де Брюйне

Харри Кейн

Рахим Стерлинг

Эден Азар

Садио Мане

Томас Мюллер

Ромелу Лукаку

Антуан Гризманн

Удивительно грустная и одновременно пугающая галерея.

Чье фото, как вам кажется, ближе к реальности?

90 комментариев

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Твой Господин
Мбаппе - Нельсон Мандела
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hwttm264n2
Модрич ещё будет основным в Реале
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Александр Высочкин
Сборная бомжей
+1
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messi_leo
Из Бэйла какую-то обезьяну слепили. В остальном прикольно, но выражения лиц у большинства, как у очень несчастных людей.
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Алланур
Со златаном интеллект явно очканул
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Gon3a1e5@mail.ru
По-моему ибра вообще не постареет😁😁
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Deutsche Fan
Бензема Аксакал
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Tutto Putto
Ответ Sam Samych
Нет на фото сосед мой с того подъезда, дед Захар
Неймар думаю похож на пьяного деда Захара
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Garre Garre
Бензема и Холланд гендольф серый и белый
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Decard Show
Португалец7 тут как Стивен Ленг из фильма НЕ ДЫШИ! Отважный, бесстрашный, харизматичный..
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Виталий Поварещенков
Лукаку всегда будет черным?
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Strlive
Ответ pr1any
Гризманн похож на Эйнштейна))
На последнем ЧМ он иногда реально Эйнштейна по игре включал....
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Дмитрий Дашковский
Ответ Дмитрий Мороз
Модрич не изменился )
Модрич это чувак из фильма поворот не туда
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Dark Night
Ответ pr1any
Гризманн похож на Эйнштейна))
У Гризманна кстати немецкие корни, и здесь он мне напоминает Руди Феллера
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Дмитрий Дашковский
Ответ pr1any
Гризманн похож на Эйнштейна))
Модрич чувак из фильма поворот не туда
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pr1any
Гризманн похож на Эйнштейна))
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Игорь Ротарь
Ответ dimonivanov
Мбаппе это будущий Морган Фриман
Это точно 😁
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Дмитрий Мороз
Модрич не изменился )
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DDii
Азар будет толстый
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Михаил Енилин
Кевин бухарик, а Азар похудел
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Азатполат Новуров
Сказка
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Александр Бородин
Лукаку вроде лучше всех сохранится))
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Anton Kortenko
Роналду и Бензема выиграли эту битву со старостью. остальным лучше умереть молодыми.
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СтасКарабас
Ибрагимович на Горшка похож из КИШа
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ivan-off
ИИ, видимо, не ы курсе про облысение у мужичков. кейн даже поволосатее станет
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