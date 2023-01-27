Как будут выглядеть топовые футболисты в старости? Искусственный интеллект точно знает ответ на этот вопрос

Сравним лет через 40.

Издание Marca опубликовало фотографии 20 самых известных футболистов мира... В старости.

Используя искусственный интеллект Midjourney, научный журналист Пол Парсонс показал, как будут выглядеть наиболее популярные футболисты планеты через несколько десятилетий. Помимо Лео Месси и Криштиану Роналду в подборку попали Неймар, Роберт Левандовски, Анхель Ди Мария, Карим Бензема и многие другие.

Лионель Месси

Криштиану Роналду

Килиан Мбаппе

Неймар

Карим Бензема

Роберт Левандовски

Эрлинг Холанд

Златан Ибрагимович

Анхель Ди Мария

Гарет Бэйл

Лука Модрич

Мохамед Салах

Кевин де Брюйне

Харри Кейн

Рахим Стерлинг

Эден Азар

Садио Мане

Томас Мюллер

Ромелу Лукаку

Антуан Гризманн

Удивительно грустная и одновременно пугающая галерея.

Чье фото, как вам кажется, ближе к реальности?