Гаспачо
Блог

Испанский политик сравнил подарок Джорджины для Роналду с порнографией. Что он имеет ввиду?

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Рождественский подарок, который Криштиану Роналду получил от своей девушки Джорджины Родригес, был назван «порнографическим».

Джорджина подарила ему Rolls Royce за 250 000 фунтов стерлингов, пополнив невероятную коллекцию автомобилей Роналду.

Родригес опубликовала видео, на котором она удивила Роналду машиной, на которой был большой красный бант. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выглядел очень довольным подарком, а вот один испанский политик резко отреагировал на это.

Мигель Анхель Ревилла, президент автономного региона Кантабрия, возмущен покупкой роскоши, учитывая нынешние финансовые трудности, через которые проходят многие.

«Я думал, что подарок был порнографическим», — сказал он в шоу La Sexta Mas vale tarde.

«То, что люди переживают в данный момент и то, что эти вещи показывают по телевидению, не является моральным. Такое отношение похоже на жесткую порнографию».

Роналду получил Mercedes G Wagon за 600 000 фунтов стерлингов от Джорджины на свое 35-летие, а два года спустя - Cadillac Escalade на 37-летие.

Среди других его суперкаров: Ferrari F430, Lamborghini Aventador, Maserati GranCabrio, Bugatti Centodieci, Bentley Continental GTC и McLaren Senna.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему Роналду опять пихают в тег Реала?

Уберите
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Леонид Ботвинник
Это уже даже не смешно. Это у вас как наркотик. Ни минуты без упоминания о бывшем игроке МЮ или членах его семьи. Сходите к доктору.
А всегда эту помойку минусую.
Жаль что нельзя сделать так, чтобы в ленте это блог пропал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
у мороза заморозь в голове.
Зачем тег на клубы только ему понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никогда не понимал таких разговоров. Рон всего добился сам. Можно даже сказать что поднялся с низов, и сейчас имеет полное право шиковать как хочет. Он в конце концов не народные деньги сосет, или занимается чем то незаконным. С чего ему вообще должно быть стыдно. А этот депутат чисто пиариться за счёт Рона, он нем вообще никто не знал до этого дня.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это уже даже не смешно. Это у вас как наркотик. Ни минуты без упоминания о бывшем игроке МЮ или членах его семьи. Сходите к доктору.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий