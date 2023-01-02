Испанский политик сравнил подарок Джорджины для Роналду с порнографией. Что он имеет ввиду?

Рождественский подарок, который Криштиану Роналду получил от своей девушки Джорджины Родригес, был назван «порнографическим».

Джорджина подарила ему Rolls Royce за 250 000 фунтов стерлингов, пополнив невероятную коллекцию автомобилей Роналду.

Родригес опубликовала видео, на котором она удивила Роналду машиной, на которой был большой красный бант. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выглядел очень довольным подарком, а вот один испанский политик резко отреагировал на это.

Мигель Анхель Ревилла, президент автономного региона Кантабрия, возмущен покупкой роскоши, учитывая нынешние финансовые трудности, через которые проходят многие.

«Я думал, что подарок был порнографическим», — сказал он в шоу La Sexta Mas vale tarde.

«То, что люди переживают в данный момент и то, что эти вещи показывают по телевидению, не является моральным. Такое отношение похоже на жесткую порнографию».

Роналду получил Mercedes G Wagon за 600 000 фунтов стерлингов от Джорджины на свое 35-летие, а два года спустя - Cadillac Escalade на 37-летие.

Среди других его суперкаров: Ferrari F430, Lamborghini Aventador, Maserati GranCabrio, Bugatti Centodieci, Bentley Continental GTC и McLaren Senna.