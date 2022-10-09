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Сын Алессандро Дель Пьеро может перейти в «Реал Мадрид»

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Алессандро Дель Пьеро не играл за «Реал Мадрид», но стал легендой «Ювентуса». Зато его сын Тобиас имеет все шансы надеть «сливочную» футболку. По данным Cadena Ser, 15-летний отпрыск Дель Пьеро близок к переходу в «Реал».

С августа Тобиас играет за юношескую команду «Хетафе», так что привыкать к испанскому футболу ему не придется. Вместе со своим знаменитым отцом Тобиас вчера присутствовал на трибунах стадиона «Колисео Альфонсо Перес», где наблюдал за матчем «Хетафе» - «Реал Мадрид».

Тобиас Дель Пьеро начал свое развитие в академии «Ювентуса» в Лос-Анджелесе, но потом вместе с семьей принял решение пробовать делать карьеру в европейском футболе: первым шагом стал «Хетафе», а следующим может быть «Реал Мадрид».  Юный Тобиас уже знаком с Вальдебебас, где побывал прошлым летом в компании своего отца.

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