Уже в этом сезоне Месси может побить рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Криштаину Роналду гордится своими голевыми рекордами. Португалец имеет репутацию величайшего бомбардира всех времен совершенно заслуженно. Помимо всего прочего, Криштиану является рекордсменом по голам в Лиге чемпионов, на его счету 140 мячей за 183 матча в главном футбольном турнире Европы.

Однако, уже в этом сезоне португалец может лишиться своего рекорда. Лионель Месси всего на 15 голов отстает от Роналду. Он забивал в Лиге чемпионов 125 раз в 156 матчах. У Лео будет возможность догнать Криштиану в этом сезоне.

Напомним, что «МЮ» занял лишь шестую строчку в АПЛ и будет играть в Лиге Европы, поэтому Криштиану не сможет увеличить свой отрыв от Лео, если только он не покинет «Олд Траффорд» до 1 сентября…

Лео Месси ударно начал новый сезон, забив четыре гола в Лиге 1 и в Суперкубке Франции, если «ПСЖ» доберется до финала Лиги Чемпионов, то у аргентинца будет 13 матчей, чтобы побить рекорд Криштиану.