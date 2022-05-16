Подписной бонус в размере 100 миллионов евро и не только: как выглядит предложение «Мадрида» Мбаппе

Подписной бонус в размере 100 млн евро

Этим летом «Реал Мадрид» готов раскошелиться на любые деньги, необходимые для подписания контракта с Килианом Мбаппе.

Для начала, по информации источников, окружение Мбаппе получит ошеломляющий бонус в размере 100 миллионов евро, если игрок прибудет в качестве свободного агента.

€25 млн чистая зарплата

«Реал Мадрид» будет платить Мбаппе более 30 миллионов евро за сезон, но говорят, что он будет получать чистую зарплату в размере 25 миллионов евро (после уплаты налогов).

Это сразу сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком «Мадрида»!

Контракт на 5 лет

«Сливочные» предложит Мбаппе пятилетний контракт на этих заманчивых условиях.

«Мадрид» хочет быть уверен в долгосрочной приверженности игрока клубу.