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Дембеле отклонил последнее предложение «Барселоны», «ПСЖ» следит за ситуацией

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По данным Mundo Deportivo, Усман Дембеле отказался от последнего предложения «Барселоны» о новом контракте.

В ближайшие дни запланирована еще одна встреча между клубом и окружением игрока. Ожидается, что это будет последняя встреча по этому вопросу, но все еще возможно соглашение о продлении.

Тем не менее, ситуация с его контрактом в «Барсе» остается неопределенной, поскольку агенты футболиста оказывают давление на клуб с целью улучшения ситуации с зарплатой.

«Пари Сен-Жермен» входит в число клубов, которые внимательно следят за ситуацией с Усманом.

Дембеле регулярно выходит в стартовом составе «Барселоны» с начала года, отдав 13 результативных передач.

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