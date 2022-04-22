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Пике предал Рамоса, отправив свои аудиосообщения президенту Федерации Футбола Испании

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Как сообщает El Confidencial, защитник «Барселоны» Жерар Пике предал доверие своего друга Серхио Рамоса.

Утверждается, что Рамос отправил Пике голосовые сообщения (WhatsApp), где он критиковал и жаловался на президента RFEF Рубиалеса.

Позже Пике переслал те же аудиосообщения от Рамоса Рубиалесу.

Это произошло в 2020 году, когда и Пике, и Рамос еще были товарищами по сборной Испании.

Дружба Пике с Рубиалесом помогла его компании «Космос» заключить многомиллионную сделку, по которой Суперкубок Испании достался Саудовской Аравии.

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