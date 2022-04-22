Пике предал Рамоса, отправив свои аудиосообщения президенту Федерации Футбола Испании

Как сообщает El Confidencial, защитник «Барселоны» Жерар Пике предал доверие своего друга Серхио Рамоса.

Утверждается, что Рамос отправил Пике голосовые сообщения (WhatsApp), где он критиковал и жаловался на президента RFEF Рубиалеса.

Позже Пике переслал те же аудиосообщения от Рамоса Рубиалесу.

Это произошло в 2020 году, когда и Пике, и Рамос еще были товарищами по сборной Испании.

Дружба Пике с Рубиалесом помогла его компании «Космос» заключить многомиллионную сделку, по которой Суперкубок Испании достался Саудовской Аравии.