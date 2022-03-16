Усман Дембеле может оказаться в «ПСЖ»

Усман Дембеле, похоже, готов покинуть «Барселону» в конце сезона, когда истечет срок его контракта.

24-летний игрок находится в отличной форме с января, Хави Эрнандес снова включил его в свои планы. Это привело к разговорам о том, что все еще есть шанс, что он продлит контракт с «сине-гранатовыми».

Однако ни одна из сторон не желает отступать от своей позиции. Таким образом, расставание Дембеле с «Барселоной» вероятно произойдет этим летом.

По информации французских СМИ, Дембеле может оказаться в «Пари Сен-Жермен». В сообщении утверждается, что тяжеловесы Лиги 1 уже несколько недель ведут переговоры с представителями вингера.

ПСЖ ищет нового вингера на фоне вопросов о будущем двух своих нападающих: Килиана Мбаппе и Анхеля Ди Марии. У обоих закончится контракт летом.