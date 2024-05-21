«Хотелось бы позвать Осипова и Райзена». Семаха о роли ведущего в шоу «И че? И че?»

Александр Семахин рассказал о своей роли ведущего в шоу «И че? И че?».

Ранее Fight Nights запустили новое шоу «И че? И че?», ведущим которого стал защитник клуба Семаха.

– Ты стал ведущим шоу. Это твой первый опыт?

– Да. Мне понравился выпуск. Очень рад, что наконец-то мы дошли до этого.

– Было ли волнение перед съемками? Похоже ли оно на волнение перед матчем?

– Это новый опыт. Да, я переживал. Но Камил Гаджиев меня поддержал в выпуске, через пару минут стало комфортно.

– Кого ждать во втором выпуске?

– Во втором выпуске будет футболист из Fight Nights и футболист из команды-новичка. В третьем выпуске будет президент клуба, который уже давно в МФЛ.

– Кто гость мечты?

– Колю Осипова хотелось бы позвать, Райзена. Я думаю, что мы еще поговорим с ними, и они придут.

– Есть какой-то концепт? Будут звезды только из МФЛ?

– Главная задача – просто что-то обсудить, какие-то интересные мысли и факты донести до людей. Изначально планировалось, что один гость будет супер медийный, а второй – из профессионального футбола.

– Копируешь какую-нибудь ролевую модель ведущих?

– Вообще нет. Пытаюсь и хочу найти свою ролевую модель. Ни на кого не смотрю. Мне легче импровизировать, – заявил защитник Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.