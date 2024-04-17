Роналду выиграл в суде у «Ювентуса». Клуб обязан выплатить ему часть зарплаты

В прошлый раз португалец проиграл апелляцию.

По данным La Gazzetta dello Sport, бывший форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выиграл у клуба спор о невыплате заработной платы в размере 19,5 млн евро. Однако португалец получит не все деньги.

Арбитражная комиссия большинством голосов (три против двух, что бывает крайне редко) постановила следующее:

− Криштиану Роналду признается виновным в содействующей халатности вследствие бездействия;

− «Ювентус» обязан выплатить футболисту сумму € 9 774 166, 66 плюс проценты, то есть, 50% от того, что запрашивал португалец.

Туринский клуб был уверен в собственной победе, поэтому эти средства не включались в действующий бюджет. Такое решение суда было для них большой неожиданностью.