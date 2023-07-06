Клуб не выставлял на трансфер.

Одно из самых ярких имен на рынке, волнующее болельщиков «Ювентуса» − это Федерико Кьеза. Его любят в Турине, но в последнее время появляется все больше слухов о возможном расставании

Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, ситуация сейчас максимально понятная: на Кьезу претендует большое количество клубов (в АПЛ, к примеру − «Ньюкасл» и «Ливерпуль»), но на данный момент ни одного официального предложения не поступало.

Возможно, что покупателей отпугивает сумма, которую установили бьянконери − 60 млн евро. Она явно неподъемна для английских клубов, так как многие из них уже сильно потратились.

Другая проблема − травма игрока. Он перенес долгое восстановление после разрыва крестообразных связок и есть опасения, что свой уровень до него итальянец может не вернуть.