Туринская Старушка
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Останется ли Кьеза в «Ювентусе»? За ним следят многие клубы, но есть нюансы

Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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Клуб не выставлял на трансфер.

Одно из самых ярких имен на рынке, волнующее болельщиков «Ювентуса» − это Федерико Кьеза. Его любят в Турине, но в последнее время появляется все больше слухов о возможном расставании

Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, ситуация сейчас максимально понятная: на Кьезу претендует большое количество клубов (в АПЛ, к примеру − «Ньюкасл» и «Ливерпуль»), но на данный момент ни одного официального предложения не поступало.

Возможно, что покупателей отпугивает сумма, которую установили бьянконери − 60 млн евро. Она явно неподъемна для английских клубов, так как многие из них уже сильно потратились.

Другая проблема − травма игрока. Он перенес долгое восстановление после разрыва крестообразных связок и есть опасения, что свой уровень до него итальянец может не вернуть.

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