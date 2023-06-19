Туринская Старушка
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💣 «Ювентус» не хочет играть в Лиге Конференций. Руководство попытается договориться с УЕФА о выходе из турнира

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«Ювентус» рассматривает возможность пропуска Лиги Конференций УЕФА.

Бьянконери заняли седьмое место в турнирной таблице Серии А из-за снятия 10 очков, которые могли квалифицировать команду в Лигу чемпионов.

Тем не менее, «Ювентус» не горит желанием принимать участие в этом соревновании, поэтому клуб хочет договориться с УЕФА о пропуске турнира.

Juventus willing to give Conference League as part of plea bargain with UEFA | Juvefc.com

По информации Tuttosport, туринский клуб нарушил соглашение, согласованное с УЕФА в сентябре прошлого года, которое позволило избежать команде наказания из-за дела Prisma.

Есть вероятность, что выход из турнира вызовет недовольство УЕФА, поэтому «Юве» рискует навлечь на себя санкции.

В случае, если клубу удастся выйти из турнира, его место займет «Фиорентина» занявшая восьмое место в Серии А.

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