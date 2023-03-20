Туринская Старушка
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Всего 17 минут против «Интера»: Кьеза испортил «Юве» праздник, досрочно покинув поле – Аллегри призывает не волноваться

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Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Футбол Футбол

Вчера «Ювентус» обыграл «Интер» (0:1), автором единственного гола стал Филип Костич,  ложку дёгтя в бочку меда опустил Федерико Кьеза, снова получив травму.

Феде провел на «Сан-Сиро» всего 17 минут: на 67-й минуте матча он заменил уставшего Суле, а на 83-й вынужден был покинуть поле, прихрамывая – вместо Кьезы вышел Паредес.

После матча против Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов и прокомментировал состояние Федерико Кьезы.

«У него тендинит, который беспокоит его последнее время. Он немного напуган, но ничего серьезного в этом нет».

По информации итальянских СМИ, у игрока возникла проблема с правым коленом, а не с левым, которое было прооперировано в январе 2022 года.

2 комментария

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d.xoxlov
После крестов – весьма распространённая история. Психологически игрок старается беречь прооперированное колено и перегружает здоровое. Так что, надеюсь, за паузу на сборные воспаление уйдёт. А вот с головой – куда сложнее дело. Дель Пьеро после крестов сезона два-три в себя приходил ментально.
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Гекдениз Кардениз
Да такой талант и организм не выдерживает нагрузок жаль
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