Вчера «Ювентус» обыграл «Интер» (0:1), автором единственного гола стал Филип Костич, ложку дёгтя в бочку меда опустил Федерико Кьеза, снова получив травму.

Феде провел на «Сан-Сиро» всего 17 минут: на 67-й минуте матча он заменил уставшего Суле, а на 83-й вынужден был покинуть поле, прихрамывая – вместо Кьезы вышел Паредес.

После матча против Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов и прокомментировал состояние Федерико Кьезы.

«У него тендинит, который беспокоит его последнее время. Он немного напуган, но ничего серьезного в этом нет».

По информации итальянских СМИ, у игрока возникла проблема с правым коленом, а не с левым, которое было прооперировано в январе 2022 года.