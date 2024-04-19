Он остается? Tuttosport опубликовал неожиданный инсайд о будущем Аллегри

Проект продолжается.

По данным ведущего туринского издания Tuttosport, Массимилиано Аллегри может остаться в «Ювентусе» на следующий сезон. В конце сезона спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли проведет с ним встречу, но если «Юве» выиграет Кубок Италии и закрепится в топ-4, то тренер может доработать оставшийся год по контракту.

Подобное решение имеет финансовую подоплеку. Все дело в том, что увольнение Аллегри и его штаба обойдется в дополнительные 20 млн евро, что может повлиять на летний трансферный рынок. Клуб не может потерять такую сумму, особенно после того, как проиграл дело Роналду и обязуется заплатить игроку около 9 млн евро долга.

В последнее время многочисленные итальянские (и не только) инсайдеры публиковали информацию о том, что в следующем сезоне главным тренером «Ювентуса» станет Тиаго Мотта. Итальянец с бразильскими корнями сейчас возглавляет «Болонью», идущую в зоне Лиги чемпионов. Туринский клуб якобы уже провел переговоры с тренером и тот дал согласие на переезд. Однако в последние дни появились слухи о том, что Мотта может остаться, так как его нынешняя команда с высокими шансами отберется в главный еврокубок.