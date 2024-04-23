ITA Airways назвали самолет в честь Джорджо Кьеллини ✈

Итальянская авиакомпания ITA Airways представила самолет, названный в честь легендарного защитника «Ювентуса» и сборной Италии Джорджио Кьеллини.

39-летний футболист был одним из самых знаковых центральных защитников своего поколения. После 17 лет в Турине он перебрался в МЛС, где присоединился к «Лос-Анджелесу», чтобы продолжить карьеру, прежде чем в прошлом году повесить бутсы на гвоздь.

Итальянская авиакомпания решила отдать дань уважения герою Евро-2020, назвав в его честь один из своих самолетов, олицетворяющий «твердость и страсть итальянского футбола», как говорится в сообщении в Инстаграме.

Коллеги Кьеллини, такие как Франческо Тотти, Паоло Росси, Алессандро Дель Пьеро и Роберто Баджо, ранее также удостоились подобной чести.