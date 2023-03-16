Сегодня вечером «Ювентус» сыграет на «Сан-Сиро» против «Интера» в Серии А, но уже 4 апреля командам предстоит новая встреча – на этот раз в полуфинале Кубка Италии. Аллегри хочет продолжить успешную серию после побед над «Сампдорией» и «Фрайбургом».

У «Интера» Гозенс, Бастони и Шкриньяр не успевают восстановиться к встрече с «Юве». Поэтому в защите Индзаги вынужден будет делать ставку на Де Врея вместо словака и Дармиана на правом фланге.

«Ювентусу» будет не хватать Милика и Алекса Сандро, но зато Кьеза и Ди Мария вернутся на поле. Для Аллегри состав получится классическим, за исключением Гатти, который должен будет занять место Бонуччи.

Давайте предположим, как будет выглядеть состав «Ювентуса» в сегодняшнем матче: