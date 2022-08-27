Туринская Старушка
Блог

Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча Дибалы против «Ювентуса»

Ювентус Ювентус
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Клубы
Пауло Дибала Пауло Дибала
Футбол Футбол

Пауло Дибала уже завтра будет противостоять «Ювентусу» в матче Серии А. Аргентинец был частью команды «бьянконери» с 2015 по 2022 год, этим летом он перешел в «Рому», как свободный агент. 

Далеко не всем болельщикам «Ювентуса» пришлось по душе решение клуба отпустить Дибалу. Многие помнят, какой существенный вклад вносил аргентинец в игру команды. Теперь Пауло – футболист «Ромы», и он постарается навредить бывшему клубу в завтрашнем матче. И для Дибалы, и для «Ювентуса» возвращение будет эмоциональным.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прекрасно понимает ситуацию, но уверен в профессионализме Дибалы – Жозе считает, что аргентинец сможет обуздать свои эмоции завтра:

«Да, у него лицо ребенка, но он не ребенок. Мы можем предполагать, как он сыграет, но он точно будет контролировать свои эмоции. Я не заметил за последнее время какой-то перемены в Пауло. Я жду от него обычного матча, и, возможно, немного больше эмоций до и после игры», - цитирует Моуринью FootballItalia.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные