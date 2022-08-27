Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча Дибалы против «Ювентуса»

Пауло Дибала уже завтра будет противостоять «Ювентусу» в матче Серии А. Аргентинец был частью команды «бьянконери» с 2015 по 2022 год, этим летом он перешел в «Рому», как свободный агент.

Далеко не всем болельщикам «Ювентуса» пришлось по душе решение клуба отпустить Дибалу. Многие помнят, какой существенный вклад вносил аргентинец в игру команды. Теперь Пауло – футболист «Ромы», и он постарается навредить бывшему клубу в завтрашнем матче. И для Дибалы, и для «Ювентуса» возвращение будет эмоциональным.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прекрасно понимает ситуацию, но уверен в профессионализме Дибалы – Жозе считает, что аргентинец сможет обуздать свои эмоции завтра:

«Да, у него лицо ребенка, но он не ребенок. Мы можем предполагать, как он сыграет, но он точно будет контролировать свои эмоции. Я не заметил за последнее время какой-то перемены в Пауло. Я жду от него обычного матча, и, возможно, немного больше эмоций до и после игры», - цитирует Моуринью FootballItalia.