«Это катастрофический сезон для «Ювентуса»: Барджиджа объясняет, в чем заключаются ошибки Аллегри

Паоло Барджиджиа говорил One Football Club о сезоне «Ювентуса», определив его как катастрофический и объяснив, в чем заключались ошибки Аллегри.

«На мой взгляд, это катастрофа для «Юве», особенно в свете увольнения Пирло и Сарри, возвращения Аллегри, от которого были определенные ожидания. Он так и не смог показать красивой игры, а Влахович — стал верхушка айсберга, которая кажется потерянной. Команды, опередившие "Ювентус" лучше использовали своих игроков. Например, Спаллетти ценил Ангиссу и Лоботку, а Аллегри никого не ценил".