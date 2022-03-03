Травмы Головина – грусть. Он почти не играет, но тренеры все равно хвалят и доверяют (когда здоров)

Сложно.

У полузащитника «Монако» Александра Головина тяжелые времена – он почти не играет. И дело не в слабой игровой форме – его постоянно преследует проблемы со здоровьем.

Хроника проблем Головина

История травм за последние два года у Головина действительно обширная. Смотрите:

Только в 2022-м Головин уже пропустил больше месяца и 9 матчей «Монако» – две травмы и коронавирус. За весь сезон у россиянина 5 повреждений и ковид, из-за которых он пропустил 14 матчей.

Тренеры постоянно хвалят Головина, но повреждения не дают выйти на топ-уровень

Пока Головин был травмирован, у «Монако» сменился тренер: вместо Нико Ковача появился Филип Клеман, ранее тренировавший бельгийский «Брюгге».

Ковач всегда высоко оценивал игровой уровень россиянина. Сравнивал с Лео Месси: «Головин – важный игрок для «Монако». В каждой команде есть лидеры, и Головин важен для «Монако». «Барса» с Месси отличается от «Барсы» без Месси. Это не та команда. Клуб тот же, состав тот же, но отличного игрока нет».

Тренер подробно объяснял, что ему нравится в Головине: «Хороший футболист и очень умный парень. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка». Заслуженные добрые слова: Головин в сезоне-2020/21 даже с пропусками набрал 5+9 по гол+пас и был лучшим ассистентом топ-5 лиг в пересчете на 90 минут.

Клеман пока не делал серьезных комплиментов, только говорил, что очень доволен восстановлением Александра и его работе на тренировках. Но наблюдения во время игры стоят гораздо ценнее рассуждений на пресс-конференциях – в матче против «Бордо» (1:1, 20 февраля) Головин вышел на 61-й минуте и исполнял все стандарты команды.

Новый коуч упоминал травматичность Головина – не в самом плохом контексте, но все же: «У него есть определенная история травм, к которой мы должны относиться внимательно. Сейчас ему нужно сосредоточиться на возвращении к игре, и он действительно этого хочет».

Очевидно, что для «Монако» Головин остается важным активом, но без игровых минут ситуация выглядит грустной.

Фото: globallookpress.com/Jonathan Moscrop