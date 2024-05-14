«Балтика» выбила «Спартак»! Хотя москвичи не заслужили вылет

У них больше нет шансов на Кубок России.

«Балтика» выбила «Спартак» из Фонбет Кубка России! Выиграли дома 1:0 в финале Пути регионов.

Второго шанса у спартаковцев уже не будет, шанс на трофей уплыл. А Владимир Слишкович впервые проиграл.

«Балтика» быстро забила, Латышонок удержал. Команда в финале Кубка России впервые в истории!

А вообще-то он анонсировал , что у «Спартака» не будет проблем с выходом в суперфинал, но сильнее оказалась другая предматчевая цитата: защитник «Балтики» Кевин Андраде говорил, что хочет не просто закончить сезон с трофеем, а еще и впервые в России забить.

Получилось уже на четвертой минуте: это гол не со стандарта, но почти сразу после. Когда в штрафную «Спартака» зашли вторым темпом и разыграли там низом, Андраде пробил от границы штрафной низом в дальний угол. Забавно, что второй матч подряд в Кубке России забили именно на четвертой минуте: единственный гол «Ростову» – тоже .

А все, чем пытался ответить «Спартак», даже если доходили до ударных позиций, остановил Евгений Латышонок. Вратарь «Балтики» и так проводил прекрасный сезон, давно стал одним из открытий, а тут еще и вывел калининградцев в финал, отыграл на ноль один из важнейших матчей сезона.

«Две игры подряд пропускали в концовке, хотелось наконец-то сыграть на ноль, – объяснял Евгений у кромки поля на «Матче». – Эмоций сейчас нет, сейчас главное – к «Ростову» [в следующем туре РПЛ] подготовиться».

Главный герой матча толком не смог объяснить ни конкретных сэйвов, ни своей игры в целом. Признался просто, что хочет к партнерам в раздевалку.

На острие в атаке сначала ничего не смог реализовать Михаил Игнатов, во втором тайме не получилось у свежего Манфреда Угальде.

А Сергей Игнашевич после матча отреагировал: «Видите, стена у нас в воротах. Евгений Яшин сегодня играл за нас . Мы его поздравляем, спасибо ему от команды и болельщиков за отличный матч».

● «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. И теперь ждет победителя ответного матча финала Пути РПЛ, там «Зенит» примет ЦСКА после 1:1 в московском матче.

● Команда из Калининграда впервые сыграет в финале Кубка России. До этого максимумом «Балтики» был четвертьфинал.

● Калининградцы не обыгрывали «Спартак» аж с 1996-го. Да, встречались за эти годы редко, были на разных этажах нашего футбола. Но теперь пересеклись в двух шагах от трофея, и «Балтика» продвинулась дальше.

● Для Сергея Игнашевича это будет уже девятый финал Кубка России. Вовсемь раз он выходил как игрок, а вот теперь – как тренер. И семь раз из восьми по ходу игровой карьеры он побеждал.

Почему «Спартак» не заслужил вылет? Илья Васильев объясняет

Непобедимый Слишкович закончился. Поражение «Спартака» – точно не позор, оно ближе к случайности.

Что придумал Слишкович на 55 минут и как это работало:

● Роман Зобнин слева в полузащите . Но заходил в середину и полуфланги при выносах Александра Селихова. Оттуда классно комбинировал с Даниилом Хлусевичем и Михаилом Игнатовым: мог забить сам в контратаке и создал момент Михаилу.

● Комбинации справа, много разных вариантов . Но в основном продвижение через стеночки, кроссы. Участвовали все: Данил Пруцев, Кристофер Мартинс (левее как раз атаковал Зобнин), Тео Бонгонда, Даниил Денисов + Игнатов (приходил из середины) и Павел Маслов подключался с позиции правого центрального защитника). «Спартак» стабильно заходил в штрафную, подавал. Главный момент – шанс Бонгонды;

● Рывки за спину при контратаках и выносах Селихова . Здесь помогали подыгрыш Зобнина/Игнатова, скорость Бонгонды/Хлусевича.

До первых замен Слишковича «Спартак» создал достаточно, чтобы отыграться. С 55-й минуты – мини-перестройка. Переход на 4-3-3 (даже ближе к 4-2-3-1 из-за фантазийной роли сначала Игнатова, затем Медины). Наиль Умяров вместе с Никитой Черновым и Русланом Литвиновым управляли из глубины, остальные открывались между линиями. Идея помогала в двух алгоритмах:

– вертикальном продвижении: «Спартак» создал два момента Угальде через передачи вразрез и перегрузы;

– кроссах: «Спартак» заходил в финальную треть, «Балтика» прижималась, затем переводил на край, откуда навешивали крайние защитники (например, шанс Зобнина после кросса Хлусевича и супермомент Бонгонды).

Еще были стандарты: снова мог забивать Зобнин. Удивил выход Мозеса для игры между линиями: не так много фланговой активности, больше двигался в середине, но и в таком режиме создано достаточно моментов.

Евгений Латышонок – фантастический. Не тот случай, когда вратарь выдал матч жизни против топ-клуба. Он среди лучших вратарей сезона и лидер по предотвращенному xG. Но кураж – гениальный , «Спартак» наиграл минимум на два-три гола.

Проход «Балтики» – конечно, шок. Как доказательство бесшабашности РПЛ: одна из самых симпатичных команд весны может вылететь напрямую, но вышла в Суперфинал Кубка. Теперь интересно, как выход в финал повлияет на «Балтику». Все ждали, что «Балтика» не будет упираться + сыграет полурезервом, чтобы сэкономить силы на «Ростов» и «Локо». Надеюсь, силы и эмоции остались – не хочется терять «Балтику».

Когда финал и в чем проблема календаря? Придется переносить стыки, если «Балтика» в них будет

Неочевидное последствие этого матча: есть вероятность, что придется двигать пару стыковых матчей.

Суперфинал Кубка России сыграют 2 июня в «Лужниках».

Есть риск, что «Балтика» к тому моменту вылетит из РПЛ, потому что пока идет 15-й. Но если попадет в стыки (то есть будет на 13-м или 14-м), даты придется смещать. Потому что запланировали стыковые матчи на 29 мая и 1 июня. По информации «РБ Спорт», теперь переместят пару, если в ней окажется «Балтика», на 6-9 июня.

Что же Слишковичу предложил ассистент? Тренер «Спартака» отправил его куда-то подальше

Фото: РИА Новости /Михаил Голенков