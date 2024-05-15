Теперь Латышонок – «Человек-паук» и «Евгений Яшин». Все в восторге от того, как остановил «Спартак»!

А сам он гиперскромен.

Евгений Латышонок доказывает: иногда вратарь это и правда половина команды.

Супергерой «Балтики», который сэйвами остановил «Спартак», теперь сыграет в финале Кубка России – там или «Зенит», или ЦСКА.

Хотя разве сейчас это важно?

«Человек-паук», «Евгений Яшин». Восторг от Латышонка!

Первым после матча отреагировал тренер Сергей Игнашевич: «Видите, стена у нас в воротах. Евгений Яшин сегодня играл у нас. Мы его поздравляем. Спасибо ему от команды и болельщиков за отличный матч».

Потом включился полузащитник Кирилл Капленко, и выдал комплимент даже ярче:

«Латышонок – супергерой. Это 100%, просто не понимаю как он это делает. Это новый Человек‑паук. Раньше был Яшин таким, теперь Латышонок».

«Человек-паук», «Евгений Яшин».

Вот это вечер!

Сам Евгений как официально лучший игрок матча, не заходя в раздевалку, пришел на бровку для интервью «Матч ТВ». Но ничего внятно объяснисть не смог: сказал только, что после пропущенных в концовках прошлых матчей очень хотел сыграть на ноль. И что вместо всех этих оценок случившегося думает о туре РПЛ против «Ростова», а вообще больше всего хочет к своим ребятам в раздевалку.

Решающий сэйв Латышонка на 93-й – 🔥🔥🔥

Было нескольких очень ярких спасений, но лучший – на 93-й минуте. Когда Даниил Хлусевич ударил после углового, мяч летел-то неопасно. Но тут рикошет от Роберто Торо.

Кипер чудом успел перестроиться. И вытащил сложнейший мяч в дальнем углу.

Невероятный прыжок! Вот это точно был стиль Человека-паука.

Решающий отрезок для «Балтики» в этом сезоне: зацепиться за стыки могут, надо обыграть «Ростов» и «Локо», а еще верить в осечки «Оренбурга» и «Урала».

Шансов не так много, но с таким вратарем верится в чудо.

Евгений заблистал по ходу сезона. В Кубке – вообще монстр

Евгений Латышонок прекрасен в этом сезоне, но именно под Кубок входит в режим монстра: тащил сейчас со «Спартаком», выиграл серию пенальти против «Локомотива».

Еще перед стартом сезона мы предрекали : именно Евгений станет основным вратарем «Балтики», его качества были заметны уже тогда. Латышонок играл на сборах, провел 20 матчей в прошлом сезоне Первой лиги.

Любопытный факт, который только кажется рандомным: за два года в ФНЛ кипер отбил три пенальти из семи. Вау! Он умеет все.

А ведь в ноябре Латышонок травмировал связки колена и вылетел до конца года. Но ни 37-летний Сослан Джанаев, ни 24-летний Максим Бориско не использовали шанс. А после зимней паузы выходил уже только Евгений.

И вот он играет так, что никаких сомнений: даже если «Балтика» вылетит, Латышонок в РПЛ останется. Такой вратарь понадобится многим.

«Балтика» выбила «Спартак»! Хотя москвичи не заслужили вылет

Фото: fc-baltika.ru ; РИА Новости /Михаил Голенков