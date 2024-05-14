Что же Слишковичу предложил ассистент? Тренер «Спартака» отправил его куда-то подальше

Сценка дня.

Самый вирусный момент из матча «Балтика» – «Спартак» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

К Владимиру Слишковичу что-то предложить пришел аналитик Андер Карбахо. Тренеру «Спартака» это оказалось совсем не интересно.

Вот он совет на бумаге, Слишкович вникает.

А вот уже отправляет ассистента подальше.

Как минимум присесть обратно на скамейку.

Что же такого было в этом предложении?

Ваши варианты?