Что же Слишковичу предложил ассистент? Тренер «Спартака» отправил его куда-то подальше
Сценка дня.
Самый вирусный момент из матча «Балтика» – «Спартак» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.
К Владимиру Слишковичу что-то предложить пришел аналитик Андер Карбахо. Тренеру «Спартака» это оказалось совсем не интересно.
Вот он совет на бумаге, Слишкович вникает.
А вот уже отправляет ассистента подальше.
Как минимум присесть обратно на скамейку.
Что же такого было в этом предложении?
Ваши варианты?
Слишкович: 🤬
-(Ругается на боснийском)
Слишкович:
играли бы в открытую, это ведь не важный матч.
Слишкович:
Слишкович: "Да ну тебя на х.....!!! Какой я тебе к черту отец?! "
Имея в составе Зину, Тео, Медину, Угальде, Игнатова и ленивого Мозеса выпустить тучу игроков защиты!
Против Балтики!
И пропустить на 4 минуте в пределах штрафной
Зачем Маслов вообще нужен был?
Почему Антон сидит безвылазно, а играет еле живой Игнатов
Перейру снимать за 30 мин до конца, когда пойдут навалы