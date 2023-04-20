Какой будет колонка Лукомского после «Саутгемптона» (20-е место)?

День Икс – 26 апреля.

Привет! Надвигается грандиозный, пожалуй, главный матч топ-лиг – «Манчестер Сити» против «Арсенала». До прямого столкновения участников гонки за титул АПЛ уже меньше недели – все случится в среду, 26 апреля. Начало – в 22:00 (мск).

Мы уже не можем дождаться. И чтобы держать все важное – расклады, календарь, новости о травмах, цитаты тренеров – в одном месте, мы завели онлайн.

Следим и разгоняем предвкушение вместе.

«Арсенал» пока впереди, но победа даст «Сити» возможность все решить самим

К среде ситуация в таблице будет чуть другой: «Арсенал» в пятницу вечером примет на «Эмирейтс» «Саутгемптон» с 20-го места. Начало – в 22:00 .

«Ман Сити» этот тур пока пропускает, но не отдыхает. В субботу – полуфинал Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (18:45). Перенесенный матч против «Брайтона» «горожане» сыграют чуть позже. Пока у «Сити» на игру меньше – это тоже надо учитывать.

И для «Арсенала», и для «Сити» максимально надежный чемпионский план звучит одинаково: победы в оставшихся матчах Премьер-лиги. В том числе – и в очной встрече.

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке :

• Разница забитых/пропущенных – тут пока лучше «Сити» (+50 против +43);

• Забитые мячи – тоже преимущество у «Сити» (78 против 74);

• Очки в личных встречах – у «Сити» есть победа 3:1 в гостях;

• Голы в гостях в личных встречах;

• Если равенство сохранится, назначат «Золотой матч» на нейтральном поле.

Календарь: у «Арсенала» – выездной «Ньюкасл» и «Брайтон» дома, у «Сити» – «Брайтон» в гостях

Повлиять на чемпионскую гонку может и «Челси» – лондонцы в календаре у обоих соперников.

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