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Матч года в АПЛ: «Сити» и «Арсенал» бьются за титул. Готовимся к развязке

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День Икс – 26 апреля.

Привет! Надвигается грандиозный, пожалуй, главный матч топ-лиг – «Манчестер Сити» против «Арсенала». До прямого столкновения участников гонки за титул АПЛ уже меньше недели – все случится в среду, 26 апреля. Начало – в 22:00 (мск).

Мы уже не можем дождаться. И чтобы держать все важное – расклады, календарь, новости о травмах, цитаты тренеров – в одном месте, мы завели онлайн. 

Следим и разгоняем предвкушение вместе.

«Арсенал» пока впереди, но победа даст «Сити» возможность все решить самим

К среде ситуация в таблице будет чуть другой: «Арсенал» в пятницу вечером примет на «Эмирейтс» «Саутгемптон» с 20-го места. Начало – в 22:00.

«Ман Сити» этот тур пока пропускает, но не отдыхает. В субботу – полуфинал Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (18:45). Перенесенный матч против «Брайтона» «горожане» сыграют чуть позже. Пока у «Сити» на игру меньше – это тоже надо учитывать.

И для «Арсенала», и для «Сити» максимально надежный чемпионский план звучит одинаково: победы в оставшихся матчах Премьер-лиги. В том числе – и в очной встрече.

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:

• Разница забитых/пропущенных – тут пока лучше «Сити» (+50 против +43);

• Забитые мячи – тоже преимущество у «Сити» (78 против 74);

• Очки в личных встречах – у «Сити» есть победа 3:1 в гостях;

• Голы в гостях в личных встречах;

• Если равенство сохранится, назначат «Золотой матч» на нейтральном поле.

Календарь: у «Арсенала» – выездной «Ньюкасл» и «Брайтон» дома, у «Сити» – «Брайтон» в гостях

Повлиять на чемпионскую гонку может и «Челси» – лондонцы в календаре у обоих соперников.

Онлайн (новости, цитаты, расклады и мнения)

 

Какой будет колонка Лукомского после «Саутгемптона» (20-е место)?

Вадим накатывает на финиш сезона вместе с любимым клубом и фиксирует каждый шаг на пути к развязке. Получаются колонки после каждого матча «Арсенала» в АПЛ – каким будет продолжение?

Из уже вышедшего:

• 29-й тур: «Арсенал» показал тайм чемпионского футбола – выиграли без Сака в старте. Приятно, что Жезус вернулся и уже забивает

• 30-й тур: У «Арсенала» комплекс «Энфилда». Ничья – отскок в пользу Артеты

• 31-й тур: Новая осечка «Арсенала» – лучшее доказательство нехватки глубины состава

Сака остается пенальтистом, Салиба пока не будет, Зинченко под вопросом. Главное от Артеты перед «Саутгемптоном»

Перед домашним матчем с «Саутгемптоном» Артета дал пресс-конференцию. Тренер «Арсенала» заверил, что Букайо Сака, смазавший 11-метровый с «Вест Хэмом», будет и дальше бить пенальти. 

О Сака-пенальтисте

«Если что, я выбегу на поле, всуну мяч ему в руки – чтобы быть уверенным, что он точно пробьет».

Салиба пока не готов

«Здесь мы должны еще немного подождать. Он не восстанавливается так быстро, как мы надеялись».

Зинченко под вопросом

«Ясности нет. Это мышечное повреждение». Нужно время».

О неровной игре «Арсенала»

«Взлеты и падения – часть всего, что вы делаете, особенно в футболе. Это не всегда ровная линия. К этому надо быть готовым».

У Натана Аке травма?

Такой важный в этом сезоне (36 матчей во всех турнирах) голландский защитник сыграл с «Баварией» всего 66 минут.

По словам Натана, это очень похоже на травму подколенного сухожилия. «У меня бывало такое раньше. В четверг мы сделаем УЗИ. Надеюсь, все не так плохо», – говорит Аке.

Для обкатанной Пепом схемы с 4 ЦЗ в составе потеря Аке может оказаться очень серьезной.

Пеп после «Баварии»: «Мы истощены»

В среду «Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Гвардиолы продолжает путь в трех турнирах: АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии. У «Арсенала» осталась лишь Премьер-лига.

На пресс-конференции в Мюнхене Пеп подчеркнул, насколько это изнуряющий график: «Каждый раз, когда мы играем в Кубке после ЛЧ, мы изнурены, команда выжата. Не знаю, как мы будем восстанавливаться перед игрой с «Шеффилд Юнайтед».

Мы играем в субботу. Мы не можем в воскресенье – потому что у «Ман Юнайтед» Лига Европы [«МЮ» – еще один полуфиналист Кубка]. Это тяжелый момент для игры в субботу».  

30 комментариев

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Константин Ловков
Для Арсенала конечно невероятным разочарованием в таком сезоне будет не взять чемпионство. Болею за Челси, но искренне порадуюсь за болельщиков Арсенала, если красные выстоят в этой гонке.
+25
-3
+22
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Мурад Гамзаев
Сити выграет очную встречу. При всей моей симпатии к этому арсеналу, все было у них в руках и они все просрали
Если опереться на логику, то Арсенал идет нормальным чемпионским ходом, только Сити - это монстры. Если Арсенал хочет взять чемпионство, то надо выстоять. Так что, Арсенал допускал лишь редкие осечки, взял рекордное количество побед после 30 игр(рекорд для Арсенала, а не всей АПЛ). Что им еще то было делать?)
+15
-1
+14
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Мурад Гамзаев
Сити выграет очную встречу. При всей моей симпатии к этому арсеналу, все было у них в руках и они все просрали
+19
-9
+10
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Branddd
Верим в борьбу до конца. Но в любом случае, сезон для Арсенала можно считать успешным.
Состав молодой и наверняка будет усиливаться к следующему сезону.

Будущее выглядит прекрасно)
+9
-1
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Мурад Гамзаев
Не сливать 2 подряд игры вничью
Ну бывает. Сити вообще Брентфорду например проигрывал, играл вничью с Эвертоном, проигрывал Ливерпулю, играл в ничью с Ноттингемом и Ньюкаслом, проигрывал МЮ. Все ошибаются, а Арсенал - это крайне молодая и неопытная команда. То что они до сих пор на первом месте уже заслуживает уважения.
+7
0
+7
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Мурад Гамзаев
Ответ Aleksandr Khachoyan
Если опереться на логику, то Арсенал идет нормальным чемпионским ходом, только Сити - это монстры. Если Арсенал хочет взять чемпионство, то надо выстоять. Так что, Арсенал допускал лишь редкие осечки, взял рекордное количество побед после 30 игр(рекорд для Арсенала, а не всей АПЛ). Что им еще то было делать?)
Не сливать 2 подряд игры вничью
+7
0
+7
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Rainn
Ответ Seventh
Разочарованием это будет только для вас, для всех остальных второе место и упорная борьба за чемпионство - отличный результат и хороший прогресс команды
ну раз seventh сказал, что поражение арсенала разочарует только константина ловкова, то остальные фаны арсенала могут быть спокойны
+6
0
+6
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Lavinka
Да тут всё понятно . Пеп возьмёт и ЛЧ и АПЛ .
+8
-4
+4
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hor1zont
На самом то деле, еще достаточно матчей, чтобы выграли одни, а по итогам остальных игр титул ускользнул к другим. Тем более у Сити еще ЛЧ, там тоже будут зарубы по полной.
+3
0
+3
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Алекс с 13 региона
Ответ Lavinka
Да тут всё понятно . Пеп возьмёт и ЛЧ и АПЛ .
на счёт лч сомневаюсь, Реал опытный боец в этом турнире.
в АПЛ больше шансов, как бы это грустно не звучало (
+3
0
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Rainn
Ответ Seventh
И много фанатов разочаруется, если бы им до начала сезона сказали, что арсенал займет второе место? Так почему сейчас они должны разочароваться на фоне монструозного сити?
потому что весь сезон команда лидирует, и так устроена природа человеческой психологии) поражение ОЧЕВИДНО разочарует большую часть фанатов
+2
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Мария Голденштерн
Есть чуйка, что МС в этом сезоне сделает требл - КА, АПЛ, ЛЧ. Будем посмотреть.
+2
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#SharkTeam
Ответ ChipsRobber
Пеп сказал, что не знает как будет восстанавливаться к Шеффилду. А не надо восстанавливаться, выпускай всех, кто не играл с Баварией. Этот состав вполне способен пройти команду из Шипа.
Шеффилд уже считай вышел в АПЛ. им осталось набрать максимум 2 очка в 4 матчах. Вероятно можно уже не набирать.
Думаю будут рубиться в кубке насмерть
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Артур Ганненко
Топлю за Арсенал, но надо признать, что Сити фаворит. Будем надеяться, что Пеп ради разнообразия пройдет ровно и возьмёт ЛЧ, а в чемпе перемудрит и проиграет, а не наоборот, как не раз бывало в прошлых сезонах.
+1
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Мурад Гамзаев
Ответ Aleksandr Khachoyan
Ну бывает. Сити вообще Брентфорду например проигрывал, играл вничью с Эвертоном, проигрывал Ливерпулю, играл в ничью с Ноттингемом и Ньюкаслом, проигрывал МЮ. Все ошибаются, а Арсенал - это крайне молодая и неопытная команда. То что они до сих пор на первом месте уже заслуживает уважения.
Так не вопрос. Я про то, что сейчас они слили две игры, а сити выигрывает всё подряд, и в очной игре мне кажется Пеп разберется с Артетой, и будет мегаобидно за этот молодой и симпатичный Арсенал, который лидировал почти весь сезон, а на финише слился
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Seventh
Ответ Константин Ловков
Для Арсенала конечно невероятным разочарованием в таком сезоне будет не взять чемпионство. Болею за Челси, но искренне порадуюсь за болельщиков Арсенала, если красные выстоят в этой гонке.
Разочарованием это будет только для вас, для всех остальных второе место и упорная борьба за чемпионство - отличный результат и хороший прогресс команды
+3
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Мурад Гамзаев
Ответ Aleksandr Khachoyan
Ну может разберется с Артетой, а может опять разберет сам себя. Никто не знает) Обидно конечно будет, но это будет еще и хорошим уроком молодым игрокам. Как говорится, опыт тоже хорошая штука
Безусловно. У этой команды большое будущее, если не разбегутся по другим командам
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зейтри
Ответ ChipsRobber
Пеп сказал, что не знает как будет восстанавливаться к Шеффилду. А не надо восстанавливаться, выпускай всех, кто не играл с Баварией. Этот состав вполне способен пройти команду из Шипа.
Ну Шеффилд уже выбил одного топа из кубка,поэтому лучше так не рисковать
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ChipsRobber
Ответ #SharkTeam
Шеффилд уже считай вышел в АПЛ. им осталось набрать максимум 2 очка в 4 матчах. Вероятно можно уже не набирать. Думаю будут рубиться в кубке насмерть
Все верно, мотивация у Шеффилда будет запредельная и Сити придется нелегко.
Посмотрим, что придумает Пеп, но относительно пожилых Гюндогана и КДБ поберег бы для Арсенала. Холланда выпустил, этому лосю всего 22 года, в этом возрасте восстанавливаются за ночь.
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boriss_81
Ответ Налоги Хёнесса
95% фанатов Арсенала будут говорить что второе место отличный результат и прогресс, а проиграть чемпионат такому Сити не зазорно. А на душе будет гадко.
Второе место Арсенала отличный результат и прогресс. Можно и проиграть Сити...
Но Сити не такой, а обычный. Арсенал выйграет чемпионат. И на душе уже давно гладко.
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Налоги Хёнесса
Ответ Seventh
И много фанатов разочаруется, если бы им до начала сезона сказали, что арсенал займет второе место? Так почему сейчас они должны разочароваться на фоне монструозного сити?
95% фанатов Арсенала будут говорить что второе место отличный результат и прогресс, а проиграть чемпионат такому Сити не зазорно.

А на душе будет гадко.
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Lutyr
Больно признавать, но судя по календарю, который у Арсенала просто убийственный, гонка закончена. Причем тут даже не только в Сити дело. Почти 100%, что потеряют с ними очки, а ведь дальше Челси, Ньюкасл и Брайтон. Последние две тоже могут спокойно отнять очки.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Мурад Гамзаев
Так не вопрос. Я про то, что сейчас они слили две игры, а сити выигрывает всё подряд, и в очной игре мне кажется Пеп разберется с Артетой, и будет мегаобидно за этот молодой и симпатичный Арсенал, который лидировал почти весь сезон, а на финише слился
Ну может разберется с Артетой, а может опять разберет сам себя. Никто не знает) Обидно конечно будет, но это будет еще и хорошим уроком молодым игрокам. Как говорится, опыт тоже хорошая штука
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зейтри
Не стоит сейчас хоронить арсенал,для него обыграть сити более чем возможно
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Hilperico
Грустно, но уже понятно, к чему дело идет. Арсенал сольет эту игру в одну калитку, а дальше Сити уже своего не упустит(
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