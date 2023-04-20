Какой будет колонка Лукомского после «Саутгемптона» (20-е место)?

Матч года в АПЛ: «Сити» и «Арсенал» бьются за титул. Готовимся к развязке
День Икс – 26 апреля.
Привет! Надвигается грандиозный, пожалуй, главный матч топ-лиг – «Манчестер Сити» против «Арсенала». До прямого столкновения участников гонки за титул АПЛ уже меньше недели – все случится в среду, 26 апреля. Начало – в 22:00 (мск).
Мы уже не можем дождаться. И чтобы держать все важное – расклады, календарь, новости о травмах, цитаты тренеров – в одном месте, мы завели онлайн.
Следим и разгоняем предвкушение вместе.
«Арсенал» пока впереди, но победа даст «Сити» возможность все решить самим
К среде ситуация в таблице будет чуть другой: «Арсенал» в пятницу вечером примет на «Эмирейтс» «Саутгемптон» с 20-го места. Начало – в 22:00.
«Ман Сити» этот тур пока пропускает, но не отдыхает. В субботу – полуфинал Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (18:45). Перенесенный матч против «Брайтона» «горожане» сыграют чуть позже. Пока у «Сити» на игру меньше – это тоже надо учитывать.
И для «Арсенала», и для «Сити» максимально надежный чемпионский план звучит одинаково: победы в оставшихся матчах Премьер-лиги. В том числе – и в очной встрече.
При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:
• Разница забитых/пропущенных – тут пока лучше «Сити» (+50 против +43);
• Забитые мячи – тоже преимущество у «Сити» (78 против 74);
• Очки в личных встречах – у «Сити» есть победа 3:1 в гостях;
• Голы в гостях в личных встречах;
• Если равенство сохранится, назначат «Золотой матч» на нейтральном поле.
Календарь: у «Арсенала» – выездной «Ньюкасл» и «Брайтон» дома, у «Сити» – «Брайтон» в гостях
Повлиять на чемпионскую гонку может и «Челси» – лондонцы в календаре у обоих соперников.
Состав молодой и наверняка будет усиливаться к следующему сезону.
Будущее выглядит прекрасно)
в АПЛ больше шансов, как бы это грустно не звучало (
Думаю будут рубиться в кубке насмерть
Посмотрим, что придумает Пеп, но относительно пожилых Гюндогана и КДБ поберег бы для Арсенала. Холланда выпустил, этому лосю всего 22 года, в этом возрасте восстанавливаются за ночь.
Но Сити не такой, а обычный. Арсенал выйграет чемпионат. И на душе уже давно гладко.
А на душе будет гадко.