Всего два очка.

«Вулверхэмптон» – худшая команда топ-5 лиг в этом сезоне. С отрывом.

Всего два очка за 11 матчей – кошмар. Отставание от спасительного 17-го места – уже восемь.

Сменили тренера: вместо Витора Перейры, который только продлил контракт осенью, пришел знакомый по «Лутону» Роб Эдвардс, теперь из «Мидлсбро». Странное решение: он вполне мог выйти в АПЛ – теперь наверняка вылетит.

Что там происходит?

«Вулвз» распродали лидеров, а тренер ссорился с фанатами. Вот главные проблемы

«Вулверхэмптон» летом устроили распродажу на 140 миллионов евро: форвард Матеус Кунья ушел в «Ман Юнайтед», а латераль Раян Аит-Нури – в «Ман Сити». Только эти двое принесли 111 млн. Плюс отпустили Гонсалу Гедеша в «Сосьедад», Нелсона Семеду в «Фенербахче», а Пабло Сарабия уехал на заработки в катарский «Аль-Араби». Еще не стали продлевать контракт 35-летнего защитника и одного из лидеров раздевалки Крэйга Доусона.

Взамен англичане заплатили 27 млн за лучшего бомбардира чемпионата Бельгии – форварда Толу Арокодаре. Еще 64 млн потратили на защитников Ладислава Крейчи из «Жироны» и Джексона Тшатшуа из «Вероны», а также латераля Давида Меллера Вольфа из АЗ. Вингер Джон Арьяс впечатлил на клубном ЧМ за «Флуминенсе», потратили еще 17 млн. Плюс «Вулвз» рискнули и привезли из «Сельты» неопытного 21-летнего Фера Лопеса – его считают новым Яго Аспасом.

Ни один из новичков пока не тащит, всегда в старте только Крейчи и Арьяс.

«Вулверхэмптон» завалил начало сезона: сразу 0:4 с «Манчестер Сити», потом 0:1 от «Борнмута» и 2:3 против «Эвертона». Зато в Кубке лиги прошли «Вест Хэм», спойлер: в следующей стадии отомстили «Эвертону», но в итоге вылетели от «Челси». А в АПЛ не набирали очков до шестого тура: зацепили на выезде 1:1 с «Тоттенхэмом», повторили счет против «Брайтона». На этом даже такие относительные успехи кончились.

«Вулвз» только проигрывают с 18 октября. Руководство разочаровалась в Виторе Перейре и две недели искали нового тренера: писали даже про Эрика тен Хага – рассматривали как второй вариант, если не согласится экс-тренер Гари О’Нил. В итоге О’Нил и Тен Хаг отказались, так что пришлось идти ниже по шорт-листу: Роб Эдвардс из «Мидлсбро», который сейчас идет вторым в Чемпиншипе, зачем-то согласился.

С Перейрой попрощаться решили еще в октябре: после 2:3 от «Бернли» тренер полез ссориться с фанатами. Болельщики с тех пор постоянно скандировали: «Тебя уволят утром». Он защищался: «Если бы я был болельщиком, гордился бы своей командой, потому что ребята бились, проявили характер, менталитет и стремление к победе». Но этого оказалось мало, чтобы зацепиться.

Почему же «Вулвз» настолько ужасны? Взгляд Вячеслава Палагина

● «Вулвз» пропустили 25 голов при xGA в 18,45 – это просто невезение? Или систематическое?

Я бы сказал, что и то, и другое. У «Вулвз» особая пара вратарей. Основной Жозе Са – возможно, самый нестабильный кипер современности в АПЛ. Чередует бесподобные сезоны с откровенно провальными. Важно: это касается только отражения ударов, но перепады просто сумасшедшие. За время в АПЛ успел побыть и лучшим по предотвращенным ударам, и одним из худших. На этот сезон выпала неудачная форма, из-за нее быстро присел в запас.

С Сэмом Джонстоном другая история. Запасной вратарь, который может потащить отдельный матч, но на дистанции скорее топит команду, чем выручает. В 34 матчах за «Вулвз» в АПЛ пропустил почти на 10 голов больше ожидаемого. В отличие от Са, нет даже репутации того, кто может, если поймает кураж.

Еще один важный фактор – химия вратаря с защитниками. Ее тоже остро не хватает. Летом команда лишилась основной пары латералей. Сочетание в центре тоже постоянно менялось на фоне индивидуальных провалов.

● «Вулвз» правда создают мало – чуть ли не половина матчей по 0,5 xG. Дело в продаже Куньи и стилистически неподходящих новичках?

Продажа Куньи – самое очевидное объяснение. «Вулвз» были самой заточенной на реализацию потенциала одного игрока командой прошлого сезона. Не только давали Кунье свободу, но и подстраивали под него почти все процессы в атаке. Матеус точно компенсировал топовыми цифрами впереди.

Недооцененный фактор – продажа Куньи в связке с Раяном Аит-Нури. Алжирец не только здорово подключался в атаку, но и сформировал с Куньей убойную пару. Здорово понимали друг друга и часто выходили в одной зоне – в левой части поля. «Вулвз» лишились не одного, а сразу двух топовых инструментов в атаке.

Ключевыми в схеме Перейры были латерали. Летом из «Вулвз» ушел не только Аит-Нури, но и Нелсон Семеду – так что и тут минус сразу два важнещих элемента. Обоим нашли замену, но новички все еще адаптируются. Касается не только флангов защиты, но по ним перемены ударили особенно остро.

● После Нуну чехарда тренеров, все стилистические разные – кто провалился сильнее и почему все так?

Да, после Нуну успели поработать Бруну Лаже, Хулен Лопетеги, Гари О’Нил и Витор Перейра. Каждый привносил свое через схему и наполнение, но в стилистическом плане было много общего: владение в районе 50% без скатывания в автобус или высокий прессинг. Выбирали нужный в режим в зависимости от соперника. Например, у О’Нила было полно классных контратакующих перфомансов против топов.

Все добивались примерно одинаковых результатов. Показательны цифры по очкам за матч. У Лопетеги – 1,30. У Лаже – 1,29. У Перейры – 1,24. У О’Нила – 1,13. Вероятно, именно это потолок нынешних «Вулвз».

Более глобальная проблема – цикл, который повторяется у «Вулвз» почти год за годом. Тренер, начинающий сезон, проваливается. На его место приходит схожий по принципам сменщик, спасает от вылета. И вместо благодарности получает не усиление, а ослабление состава. С новой версией проваливается, цикл стартует с начала.

Два года назад Лопетеги психанул и на фоне трансферных кошмаров ушел еще до начала сезона. Поговаривают, что Перейра тоже пытался, понимая, что лидеров Кунью и Аит-Нури толком не заменили.

Первопричина – в скупости владельцев. Не только собственная прихоть, но и попытка соответствовать финансовому фейр-плэй от АПЛ (PSR). Из-за этого приходится каждый год продавать лидеров. В 2025-м избавились от Куньи и Аит-Нури. В 2024-м – от Педру Нету и Макса Килмана. В 2023-м – от Рубена Невеша и Натана Коллинза. Каждый был лидером в своей линии.

***

