«Вулвз» худшие в топ-лигах – плохо вообще все. Что именно и насколько?

Всего два очка.

«Вулверхэмптон» – худшая команда топ-5 лиг в этом сезоне. С отрывом.

Всего два очка за 11 матчей – кошмар. Отставание от спасительного 17-го места – уже восемь.

Сменили тренера: вместо Витора Перейры, который только продлил контракт осенью, пришел знакомый по «Лутону» Роб Эдвардс, теперь из «Мидлсбро». Странное решение: он вполне мог выйти в АПЛ – теперь наверняка вылетит.

Что там происходит?

«Вулвз» распродали лидеров, а тренер ссорился с фанатами. Вот главные проблемы

«Вулверхэмптон» летом устроили распродажу на 140 миллионов евро: форвард Матеус Кунья ушел в «Ман Юнайтед», а латераль Раян Аит-Нури – в «Ман Сити». Только эти двое принесли 111 млн. Плюс отпустили Гонсалу Гедеша в «Сосьедад», Нелсона Семеду в «Фенербахче», а Пабло Сарабия уехал на заработки в катарский «Аль-Араби». Еще не стали продлевать контракт 35-летнего защитника и одного из лидеров раздевалки Крэйга Доусона.

Взамен англичане заплатили 27 млн за лучшего бомбардира чемпионата Бельгии – форварда Толу Арокодаре. Еще 64 млн потратили на защитников Ладислава Крейчи из «Жироны» и Джексона Тшатшуа из «Вероны», а также латераля Давида Меллера Вольфа из АЗ. Вингер Джон Арьяс впечатлил на клубном ЧМ за «Флуминенсе», потратили еще 17 млн. Плюс «Вулвз» рискнули и привезли из «Сельты» неопытного 21-летнего Фера Лопеса – его считают новым Яго Аспасом.

Ни один из новичков пока не тащит, всегда в старте только Крейчи и Арьяс.

«Вулверхэмптон» завалил начало сезона: сразу 0:4 с «Манчестер Сити», потом 0:1 от «Борнмута» и 2:3 против «Эвертона». Зато в Кубке лиги прошли «Вест Хэм», спойлер: в следующей стадии отомстили «Эвертону», но в итоге вылетели от «Челси». А в АПЛ не набирали очков до шестого тура: зацепили на выезде 1:1 с «Тоттенхэмом», повторили счет против «Брайтона». На этом даже такие относительные успехи кончились. 

«Вулвз» только проигрывают с 18 октября. Руководство разочаровалась в Виторе Перейре и две недели искали нового тренера: писали даже про Эрика тен Хага – рассматривали как второй вариант, если не согласится экс-тренер Гари О’Нил. В итоге О’Нил и Тен Хаг отказались, так что пришлось идти ниже по шорт-листу: Роб Эдвардс из «Мидлсбро», который сейчас идет вторым в Чемпиншипе, зачем-то согласился.  

С Перейрой попрощаться решили еще в октябре: после 2:3 от «Бернли» тренер полез ссориться с фанатами. Болельщики с тех пор постоянно скандировали: «Тебя уволят утром». Он защищался: «Если бы я был болельщиком, гордился бы своей командой, потому что ребята бились, проявили характер, менталитет и стремление к победе». Но этого оказалось мало, чтобы зацепиться.

Почему же «Вулвз» настолько ужасны? Взгляд Вячеслава Палагина

«Вулвз» пропустили 25 голов при xGA в 18,45 – это просто невезение? Или систематическое?

Я бы сказал, что и то, и другое. У «Вулвз» особая пара вратарей. Основной Жозе Са – возможно, самый нестабильный кипер современности в АПЛ. Чередует бесподобные сезоны с откровенно провальными. Важно: это касается только отражения ударов, но перепады просто сумасшедшие. За время в АПЛ успел побыть и лучшим по предотвращенным ударам, и одним из худших. На этот сезон выпала неудачная форма, из-за нее быстро присел в запас.

С Сэмом Джонстоном другая история. Запасной вратарь, который может потащить отдельный матч, но на дистанции скорее топит команду, чем выручает. В 34 матчах за «Вулвз» в АПЛ пропустил почти на 10 голов больше ожидаемого. В отличие от Са, нет даже репутации того, кто может, если поймает кураж.

Еще один важный фактор – химия вратаря с защитниками. Ее тоже остро не хватает. Летом команда лишилась основной пары латералей. Сочетание в центре тоже постоянно менялось на фоне индивидуальных провалов.

«Вулвз» правда создают мало – чуть ли не половина матчей по 0,5 xG. Дело в продаже Куньи и стилистически неподходящих новичках?

Продажа Куньи – самое очевидное объяснение. «Вулвз» были самой заточенной на реализацию потенциала одного игрока командой прошлого сезона. Не только давали Кунье свободу, но и подстраивали под него почти все процессы в атаке. Матеус точно компенсировал топовыми цифрами впереди.

Недооцененный фактор – продажа Куньи в связке с Раяном Аит-Нури. Алжирец не только здорово подключался в атаку, но и сформировал с Куньей убойную пару. Здорово понимали друг друга и часто выходили в одной зоне – в левой части поля. «Вулвз» лишились не одного, а сразу двух топовых инструментов в атаке.

Ключевыми в схеме Перейры были латерали. Летом из «Вулвз» ушел не только Аит-Нури, но и Нелсон Семеду – так что и тут минус сразу два важнещих элемента. Обоим нашли замену, но новички все еще адаптируются. Касается не только флангов защиты, но по ним перемены ударили особенно остро.

После Нуну чехарда тренеров, все стилистические разные – кто провалился сильнее и почему все так?

Да, после Нуну успели поработать Бруну Лаже, Хулен Лопетеги, Гари О’Нил и Витор Перейра. Каждый привносил свое через схему и наполнение, но в стилистическом плане было много общего: владение в районе 50% без скатывания в автобус или высокий прессинг. Выбирали нужный в режим в зависимости от соперника. Например, у О’Нила было полно классных контратакующих перфомансов против топов.

Все добивались примерно одинаковых результатов. Показательны цифры по очкам за матч. У Лопетеги – 1,30. У Лаже – 1,29. У Перейры – 1,24. У О’Нила – 1,13. Вероятно, именно это потолок нынешних «Вулвз».

Более глобальная проблема – цикл, который повторяется у «Вулвз» почти год за годом. Тренер, начинающий сезон, проваливается. На его место приходит схожий по принципам сменщик, спасает от вылета. И вместо благодарности получает не усиление, а ослабление состава. С новой версией проваливается, цикл стартует с начала.

Два года назад Лопетеги психанул и на фоне трансферных кошмаров ушел еще до начала сезона. Поговаривают, что Перейра тоже пытался, понимая, что лидеров Кунью и Аит-Нури толком не заменили.

Первопричина – в скупости владельцев. Не только собственная прихоть, но и попытка соответствовать финансовому фейр-плэй от АПЛ (PSR). Из-за этого приходится каждый год продавать лидеров. В 2025-м избавились от Куньи и Аит-Нури. В 2024-м – от Педру Нету и Макса Килмана. В 2023-м – от Рубена Невеша и Натана Коллинза. Каждый был лидером в своей линии.

Фото: Tobias Sterner/Keystone Press Agency, Natalie Mincher/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages/Dan Istitene

