7 комментариев

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«Арсенал» показал тайм чемпионского футбола – выиграли без Сака в старте. Приятно, что Жезус вернулся и уже забивает

Хавьер Грасия Хавьер Грасия
Габриэл Жезус Габриэл Жезус
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Леандро Троссард Леандро Троссард
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Лукомский запускает колонки по матчам «Арсенала» – почти в стиле Чернявского.

Сезон «Арсенала» на финише. Точно будет много переживаний и что-то категорически важное в конце: либо драматичный провал, либо грандиозный успех. По этому поводу переходим в режим более плотного наблюдения. 

После каждого матча буду делиться экспресс-наблюдениями, в которых позволено быть чуть-чуть болельщиком. В похожем формате о матчах «Спартака» пишет Глеб Чернявский. Конечно, у нас разная манера, но общий элемент будет: в фокусе именно любимая команда, а в текстах – больше неостывших переживаний, чем холодного анализа.

«Арсенал» обыграл «Лидс» – 4:1. Три дежурных очка, но не без проблем в первом тайме. Спешу поделиться парой мыслей. Поехали!

• Перед матчем интриговало, как оборона справится без Вильяма Салиба – насколько сохранится высота линии защиты и цельность прессинга, для которых он так важен (против «Пэлас» уже играли с Робом Холдингом в этой роли, но там проверки толком не получилось). За исключением пары незначительных эпизодов все снова было в порядке. Роб не Салиба, но молодец!

Команду ждала внезапная проверка на прочность в другой зоне – на правом фланге вместо Букайо Сака вышел Леандро Троссард. Впервые с декабря 2021-го Сака не в старте (прервалась серия из 54 матчей). Англичанин плохо себя чувствовал и не тренировался в пятницу. 

Микель Артета включил его в заявку, но не рискнул выпустить сразу. И привычные механизмы в этой зоне выключились, запустился тест для команды. Бен Уайт и Мартин Эдегор открывались как обычно – под взаимодействия с Букайо, а Троссард (индивидуально прекрасный и в итоге нашедший себя в матче) не всегда мог прочитать маневры, а иногда тормозил из-за нехватки чистой левой ноги – ведь классические взаимодействия в этой зоне заточены именно на левшу. 

«Арсенал» не играл на своем уровне в первые полчаса. Пожалуй, можно даже сказать, что «Лидс» был чуть острее при 0:0. В поисках собственного футбола команда Артеты порой оказывалась более похожей на «Реал Мадрид» Карло Анчелотти – с легендарным перекосом на левый фланг, чем на «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, более привычный ориентир.

Слева чаще обычного появлялся Александр Зинченко, сюда регулярно сваливался Габи Жезус и по старой памяти приходил Троссард. Зона стала ключевой для сформированного на ходу рисунка. Постепенно «Арсенал» дожал – первые два гола родились именно через нее. Радует, что, оказавшись в поисках, команда не потерялась, пускай в первый полчаса и была блеклой.

• Хави Грасия умеет парковать автобус – отказываюсь удалять написанное в первом тайме предложение, даже зная, чем закончилось. «Лидс» развалился из-за необходимости раскрываться, но при 0:0 команда выглядела категорически организованной. Одной из причин были необычные преобразования испанского тренера в схеме.

Грасия выбрал интересный вариант – 4-5-1, в которых восьмерок играют Джек Харрисон (вингер) и Расмус Кристенсен (крайний защитник). Они действовали с особым акцентом на Мартина Эдегора и Гранита Джаку, а опорник Марк Рока старался читать игру и действовать по зонам. 

В этом рисунке уязвимым звеном стал Кристенсен. Даже в первом тайме не успевал, выключался и слишком стягивался к мячу, забывая о персональном задании, а во второй половине откровенно бросил – что сыграло прямую роль в голе Джаки. Эталонный эпизод, где по стартовому замыслу Кристенсен должен доигрывать. 

К счастью для «Арсенала», эффективного плана игры при 0:1 у «Лидса» не было. Начав чуть больше рисковать, гости посыпались – пропала надежность в позиционной обороне, пошли атаки на пространстве и ошибки даже на своей половине. Это ощущалось еще в конце первого тайма, а во втором «Арсенал» играл в чемпионский футбол – приятный и доминантный.

• Троссард не Сака, но идеальный универсальный игрок обоймы. Уже готовый и к стилю, и к АПЛ. Даже без привычных связей на правом фланге нашел как проявить себя индивидуально (голевая на Жезуса), грандиозно отрабатывал без мяча, доигрывал в роли ложной девятки, где чувствовал себя намного комфортнее. Как же здорово, что его взяли!

• Ждал, что Жезус воскреснет к Пасхе, но он оказался даже круче. Его движение было безупречным с первых минут, а красивый жест Эдегора, передавшего пенальти, вернул бразильцу уверенность. Никто не склеивает атаку этого «Арсенала» лучше Жезуса. Здорово видеть его в полном порядке перед ключевым отрезком.

• Пункт номер 16. Ой, нет, всего лишь пятый, но финальный на сегодня (это же экспресс-формат). В первом тайме было тревожно, но сухой остаток идеальный – три очка, отдых для Сака, полноценное возвращение Жезуса.

Дальше – «Ливерпуль» на «Энфилде».

Честно говоря, дико впечатлило, с какой необратимостью и уверенностью их разобрал «Сити», даже несмотря на быстрый пропущенный. Перед матчем Клопп говорил, что в этом сезоне существует два «Ливерпуля» – и часто он сам не знает, какой выйдет на поле. Почему-то кажется, что против «Арсенала» будет другая версия. Все еще вижу эту встречу одним из двух важнейших для чемпионства испытаний (второе – матч против «Сити»).

Страшновато, но будет интересно.

«Сити» укатал «Ливерпуль» – 4:1. Разгромили даже без Холанда

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; East News/AP Photo/Kin Cheung

7 комментариев

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le vani
нельзя потерять очки с ливером но будет трудно на энфилде, но главное все таки не проиграть с сити а остальние игры более менее нормальные, ну может еше с челси будет нервно
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Алексей Фирстов
Арсенал качественно и стабильно играет несмотря на плохое судейство (то офсайдную линию забыли провести, то игру руками не увидели лишая канониров побед) и травмы! Молодцы!
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Adamdfdgds
Если Салиба не восстановится к матчу на Энфилде, то выходить с высокой линией защитой - чистое самоубийство. Атака Ливерпуля просто разорвет Холдинга на пространстве. Он и в матчах с Пэласом и Лидсом проваливался, но там класс футболистов не позволял наказывать.
Жезус еще видно, что форму не набрал. В первом тайме часто терял мяч в несвойственной для себя манере, но даже в таком состоянии он добавляет команде класса.
ВЕРИМ В ЧЕМПИОНСТВО. ВСЕ В НАШИХ РУКАХ.
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Женя Борисов
осталось 9. с победой !!!
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0
+2
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DolJun
Ответ CriminalJoint62
Ты что тут забыл? Барселона играет с Эльче уже скоро
при чем тут разборки испанских середняков?
0
-4
-4
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CriminalJoint62
Ответ DolJun
лучше быстрей выпускайте очередной выпуск колонки "как там мудрик"
Ты что тут забыл? Барселона играет с Эльче уже скоро
+10
-1
+9
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DolJun
лучше быстрей выпускайте очередной выпуск колонки "как там мудрик"
+1
-8
-7
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