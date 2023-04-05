186 комментариев

Колонка Вадима Лукомского.

Продолжаю дневник болельщика «Арсенала» в разгар чемпионской гонки (вот прошлые записи – раз, два). Сегодняшняя – про мучения.

Гребаное дежавю! Второй матч подряд теряем преимущество в два гола. Можно ли вообще придумать более болезненный способ упустить игру (и потенциально титул?). Сначала показать, что можем навязать свой футбол и даже доминировать, а потом отдать контроль и абсолютно по делу получить пропущенные мячи, заставив нас разбираться в сортах проблем. Они с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» были разными, пускай и одинаково мучительными. По-моему, это больнее, чем наблюдать весь матч за командой, который просто недостаточно хороша.

Глобальная беда этих встреч – утрата контроля. Различным был путь к ней. Против «Ливерпуля» на «Энфилде» терять контроль неприятно, но не так стыдно. В соперниках команда, способная врубить мощь, с которой мало что сделаешь. Против «Вест Хэма» – все иначе. Если ты топ-клуб, находишься в порядке и ведешь 2:0, ты не упускаешь три очка вне зависимости от действий соперника.

Сегодня дело было в первую очередь в бедах «Арсенала». Сразу возникает вопрос: где именно «Арсенал» не был в порядке? На мой взгляд, на левой стороне поля, где Киран Тирни подменял травмированного Александра Зинченко.

Сразу проговорю: вопросы к Тирни не индивидуальные – виноват не он персонально, а тактические механизмы этой зоны, которые перестали работать. Отсутствие Зинченко проявилось в двух ключевых направлениях.

Во-первых, продвижение мяча. «Арсенал» владел мячом 72%, но испытывал проблемы с переходом в атаку. 36% действий на собственной трети против 25% на чужой. В этом сезоне Зинченко – лидер команды по продвигающим передачам. В таком радикальном рисунке его качества были особенно важными.

Во-вторых, утрата контроля при 0:2. Прессинг «Вест Хэма» был смелым, но далеко не безупречным. «Арсенал» потерял контроль, именно потому что рядом с Томасом Парти не было игрока, способного играть под давлением и диктовать ритм. Зинченко почти безупречен в этой стадии.

Олицетворением проблемы стал эпизод с пенальти «Вест Хэма», в котором Парти оказался без поддержки и стал удобной мишенью для давления. Похожие по типологии эпизоды повторялись регулярно.

Увы, здесь у меня вопросы именно к Микелю Артете. Выбранный вариант замены Зинченко кажется самым абсурдным. По сути тренер просто попросил Тирни быть Зинченко, чем подставил и шотландца, и команду. Киран выходит в такой роли уже не в первый раз, но каждый раз у него не получалось давать нужные качества в центре поля.

Есть два более логичных варианта в случае отсутствия Александра. Первый – прошлогодний, где Тирни играет на всю бровку, а Джака помогает Парти в опорной. Второй – Джака в роли левого защитника со смещениями аля-Зинченко; да-да рискованно без мяча, но с мячом Гранит может выполнять эти функции (уж точно лучше Тирни). Артета попробовал этот вариант, но в самом конце, когда нужно было уже форсировать, а не контролировать.

Эти опции тоже хуже основной, но в них есть последовательность. Еще раз подчеркну, что Тирни мне нравится, но в матчах с 70%+ владения давать Кирану роль в опорной, где ему неудобно – это подстава для команды.

Вторая точка, где рвется, когда всерьез проверяют – Роб Холдинг. Он не Салиба. Мне не хочется нападать на ребят, которые подменяют основных, но не вижу, как тут можно пройти мимо. Как и Тирни, Холдинга уважаю, но нехватка качеств игроков старта слишком бросается в глаза. Дело тут даже не только в уровне, но и в сочетаемости/соответствии стилю. Именно эта идеальная химия стиля и качеств игроков позволила команде сделать такой рывок относительно прошлого сезона. Наверное, неудивительно, что без двух лидеров, которых не было в прошлом сезоне, «Арсенал» был сильнее похож на прошлогоднюю версию себя, чем на нынешнюю.

Салиба для этой команды стал в первую очередь клеем прессинга. Его манера и качества буквально толкали команду располагать линию защиты выше и давить на соперника чаще. С Холдингом команда чаще поддается соблазну сесть поближе к штрафной. Отдельные эпизоды успешного прессинга остаются, но в пограничных ситуациях принимается решение в пользу пассивного подхода.

Большую часть матча «Арсенал» не был похожим на себя. Не был похожим именно в тех зонах, где не хватало основных элементов. Более наглядного доказательства проблемы глубины состава я вообразить не могу.

Из хорошего, но вторичного на фоне результата: Мартин Эдегор – топ. Его интеллект и техника сильно радовали в отрезки, когда было территориальное преимущество, но реализовывать себя в непривычной картине было трудно даже ему.

В целом, настроение паршивое. На ровном месте усложнили себе и без того трудную задачу. Теперь преимущество «Сити» кажется явным. Сценарии чемпионства без позитивного результата на «Этихаде» почти не просматриваются, а зацепить там что-то будет трудно, особенно при текущей форме.

Может пора вообще забыть о титуле и начинать фантазировать о следующем сезоне – например, прикидывать, кто поможет с глубиной состава? Мой ответ: нет, «Арсенал» все еще первый с темпом набора очков, который на дистанции сезона даст 91. Динамика последних недель напрягает, но отмахиваться от достижений «Арсенала» и называть лондонцев случайной командой в гонке – перебор. «Арсенал» – аутсайдер чемпионской борьбы, но не случайная команда.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Alex Pantling