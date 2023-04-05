186 комментариев

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Новая осечка «Арсенала» – лучшее доказательство нехватки глубины состава

Вильям Салиба Вильям Салиба
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
Киран Тирни Киран Тирни
Александр Зинченко Александр Зинченко
Роб Холдинг Роб Холдинг
Микель Артета Микель Артета
Футбол Футбол

Колонка Вадима Лукомского.

Продолжаю дневник болельщика «Арсенала» в разгар чемпионской гонки (вот прошлые записи – раз, два). Сегодняшняя – про мучения. 

Гребаное дежавю! Второй матч подряд теряем преимущество в два гола. Можно ли вообще придумать более болезненный способ упустить игру (и потенциально титул?). Сначала показать, что можем навязать свой футбол и даже доминировать, а потом отдать контроль и абсолютно по делу получить пропущенные мячи, заставив нас разбираться в сортах проблем. Они с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» были разными, пускай и одинаково мучительными. По-моему, это больнее, чем наблюдать весь матч за командой, который просто недостаточно хороша. 

Глобальная беда этих встреч – утрата контроля. Различным был путь к ней. Против «Ливерпуля» на «Энфилде» терять контроль неприятно, но не так стыдно. В соперниках команда, способная врубить мощь, с которой мало что сделаешь. Против «Вест Хэма» – все иначе. Если ты топ-клуб, находишься в порядке и ведешь 2:0, ты не упускаешь три очка вне зависимости от действий соперника. 

Сегодня дело было в первую очередь в бедах «Арсенала». Сразу возникает вопрос: где именно «Арсенал» не был в порядке? На мой взгляд, на левой стороне поля, где Киран Тирни подменял травмированного Александра Зинченко.

Сразу проговорю: вопросы к Тирни не индивидуальные – виноват не он персонально, а тактические механизмы этой зоны, которые перестали работать. Отсутствие Зинченко проявилось в двух ключевых направлениях.

Во-первых, продвижение мяча. «Арсенал» владел мячом 72%, но испытывал проблемы с переходом в атаку. 36% действий на собственной трети против 25% на чужой. В этом сезоне Зинченко – лидер команды по продвигающим передачам. В таком радикальном рисунке его качества были особенно важными. 

Во-вторых, утрата контроля при 0:2. Прессинг «Вест Хэма» был смелым, но далеко не безупречным. «Арсенал» потерял контроль, именно потому что рядом с Томасом Парти не было игрока, способного играть под давлением и диктовать ритм. Зинченко почти безупречен в этой стадии.

Олицетворением проблемы стал эпизод с пенальти «Вест Хэма», в котором Парти оказался без поддержки и стал удобной мишенью для давления. Похожие по типологии эпизоды повторялись регулярно. 

Увы, здесь у меня вопросы именно к Микелю Артете. Выбранный вариант замены Зинченко кажется самым абсурдным. По сути тренер просто попросил Тирни быть Зинченко, чем подставил и шотландца, и команду. Киран выходит в такой роли уже не в первый раз, но каждый раз у него не получалось давать нужные качества в центре поля. 

Есть два более логичных варианта в случае отсутствия Александра. Первый – прошлогодний, где Тирни играет на всю бровку, а Джака помогает Парти в опорной. Второй – Джака в роли левого защитника со смещениями аля-Зинченко; да-да рискованно без мяча, но с мячом Гранит может выполнять эти функции (уж точно лучше Тирни). Артета попробовал этот вариант, но в самом конце, когда нужно было уже форсировать, а не контролировать. 

Эти опции тоже хуже основной, но в них есть последовательность. Еще раз подчеркну, что Тирни мне нравится, но в матчах с 70%+ владения давать Кирану роль в опорной, где ему неудобно – это подстава для команды. 

Вторая точка, где рвется, когда всерьез проверяют – Роб Холдинг. Он не Салиба. Мне не хочется нападать на ребят, которые подменяют основных, но не вижу, как тут можно пройти мимо. Как и Тирни, Холдинга уважаю, но нехватка качеств игроков старта слишком бросается в глаза. Дело тут даже не только в уровне, но и в сочетаемости/соответствии стилю. Именно эта идеальная химия стиля и качеств игроков позволила команде сделать такой рывок относительно прошлого сезона. Наверное, неудивительно, что без двух лидеров, которых не было в прошлом сезоне, «Арсенал» был сильнее похож на прошлогоднюю версию себя, чем на нынешнюю.

Салиба для этой команды стал в первую очередь клеем прессинга. Его манера и качества буквально толкали команду располагать линию защиты выше и давить на соперника чаще. С Холдингом команда чаще поддается соблазну сесть поближе к штрафной. Отдельные эпизоды успешного прессинга остаются, но в пограничных ситуациях принимается решение в пользу пассивного подхода. 

Большую часть матча «Арсенал» не был похожим на себя. Не был похожим именно в тех зонах, где не хватало основных элементов. Более наглядного доказательства проблемы глубины состава я вообразить не могу. 

Из хорошего, но вторичного на фоне результата: Мартин Эдегор – топ. Его интеллект и техника сильно радовали в отрезки, когда было территориальное преимущество, но реализовывать себя в непривычной картине было трудно даже ему. 

В целом, настроение паршивое. На ровном месте усложнили себе и без того трудную задачу. Теперь преимущество «Сити» кажется явным. Сценарии чемпионства без позитивного результата на «Этихаде» почти не просматриваются, а зацепить там что-то будет трудно, особенно при текущей форме. 

Может пора вообще забыть о титуле и начинать фантазировать о следующем сезоне – например, прикидывать, кто поможет с глубиной состава? Мой ответ: нет, «Арсенал» все еще первый с темпом набора очков, который на дистанции сезона даст 91. Динамика последних недель напрягает, но отмахиваться от достижений «Арсенала» и называть лондонцев случайной командой в гонке – перебор. «Арсенал» – аутсайдер чемпионской борьбы, но не случайная команда.

Вест Хэм – Арсенал 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
16 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Габриэл Жезус, 0:2 – 10 Эдегор, 1:2 – 33, пенальти Бенрахма, 2:2 – 54 Боуэн.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 87), Бенрахма (Форнальс, 90), Боуэн, Антонио (Корне, 87).
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни (Фабиу Виейра, 85), Джака, Парти (Троссард, 67), Эдегор (Нкетиа, 90), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус (Жоржиньо, 67).
Предупреждения:
Парти (35), Габриэл Жезус (45), Крессуэлл (82).

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Alex Pantling

186 комментариев

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SaTR
команды типа Арсенала и Дортмунда объективно неисправимы
+255
-25
+230
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Adamdfdgds
Если в матче против Ливерпуля итоговый результат еще можно было списать на эффект Энфилда, то здесь был продемонстрирован обыкновенный пофигизм от футболистов. В перспективе после 38 туров с Сити могло быть равенство очков - значит нужно увеличивать разницу мячей, а тут как раз подходящая возможность нарисовалась. Вест Хэм к тому же еще в четверг вечером в Лиге Европы на выезде играл, а эти неделю на тренировках чиллили, поэтому будучи свеженькими должны были забивать 5-6 мячей. Но вместо этого после 10 минуты перестали играть в футбол, не сомневаясь, что уже обеспечили результат, за что и поплатились. С подобным отношением чемпионами не становятся. Самое обидное, что из-за таких матчей весь сезон идет коту под хвост. Все камбеки против Фулхэмов, Астон Вилл и Борнмутов становятся бессмысленными. Одно дело в личной встрече проиграть Сити, ведь тогда очевидно, что они просто сильнее нас и заслуженно станут чемпионами. Но вот в таком стиле играть 80 минут против Вест Хэма - это уже просто неуважение к фанатам, которые столько лет ждали чемпионство. За сегодняшнюю потерю очков не может быть никаких оправданий. Кто-то напишет, что характера не хватило. Другие скажут, что сломались под давлением. Все это чушь.
2-0 на 10 минуте. Соперник сломлен, даже не пытается оказать сопротивление. Иди и забивай, сколько влезет, но эти бездари начинают пинать всем известные органы.
Артета тоже не перестает удивлять своими абсурдными решениями:
1.Зачем-то продержать на поле 90 минут мертвого Сака, который после перерыва на матчи сборных сам не свой, но зато поменять энергичного Жезуса. Он уже больше месяца стабильно играет после травмы, куда его беречь то?
2.Заменить Эдегора - человека, который одним пасом может вскрыть оборону или сделать качественный навес, но зато оставить Джаку, от которого толка ровно 0.
Единственный, кто сегодня был достоин носить майку Арсенала - это Габриэл. В последних 8-10 матчах один из лучших защитников лиги. Практически всегда выигрывает единоборства 1 в 1. Хорош на втором этаже, в отборе, отлично читает эпизоды. Назначенный пенальти не его вина, а Парти, который сначала потерял мяч у своей штрафной, а потом встал, как вкопанный, апеллируя к арбитру. НУ КАК ТАК МОЖНО ИГРАТЬ??
P.S. Еще ничего не потеряно, но с таким отношением игроков Арсенала видимо скоро будем поздравлять Пепа с очередным чемпионством.
+189
-17
+172
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Wex815
Ответ Lifar Skladchikov
Дортмунд хотя бы в плей-офф ЛЧ постоянно ) 1 раз за 5 лет не были там и то, набрали 9 очков в группе - 3 победы )
Так играй Арсенал в бундеслиге он бы тоже играл в ЛЧ всегда, лол
+147
-12
+135
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Direct free kick
Ответ MaxB
Одно из ключевых преимуществ Сити на дистанции - глубина состава. Пеп, может посреди сезона безболезненно слить Канселу, например. Чтоб тягаться с их неограниченным бюджетом Арсеналу надо, во-первых, оверперформить, а во-вторых - проходить дистанцию без травм и спадов отдельных игроков
Летом Пеп раздал всю скамейку, включая 2 игроков отдал Арсеналу
+92
-8
+84
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MaxB
Одно из ключевых преимуществ Сити на дистанции - глубина состава. Пеп, может посреди сезона безболезненно слить Канселу, например. Чтоб тягаться с их неограниченным бюджетом Арсеналу надо, во-первых, оверперформить, а во-вторых - проходить дистанцию без травм и спадов отдельных игроков
+81
-20
+61
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Macumazahn
что за бред
есть джака жорж и троссар которые втроем затыкают любые позиции кроме цз в случае чего почти без потерь в качестве
есть добротная скамейка из 6-7 игроков
конечно уровень скамейки не такой как у сити или баварки, но для того чтобы удержать счет 0-2 ее хватит с головой
артета просто не умеет классно играть вторым номером

смешно читать про то что игрок которому 21 "наелся"
Кейн все матчи играет от звонка до звонка и чет не "наелся", а тащит команду на горбу

на состав нет смысла жаловаться от слова совсем
арсенал слил матч тактически и ментально, вина полностью на тренере
почему "чемпионские" пенки бьет сака, а не матерый жезус или "капитан" тоже вопрос
Артете еще очень далеко до чемпионской команды, пока осилил всего пару граней, до полного кубика-чепионства еще пару лет
+56
-4
+52
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Van-der-Muravei
Ответ Voronator
Сака второй раз незабитым пеналем сливает титул
Точно. А его 12 + 10 за 30 матчей так вообще команду чуть в зону вылета не отправили!
+42
-6
+36
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Подкаст Время покажет
Пеп обойдет на вираже эту команду без опыта и характера. Ничего удивительно
+41
-8
+33
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#SharkTeam
Ответ MaxB
Одно из ключевых преимуществ Сити на дистанции - глубина состава. Пеп, может посреди сезона безболезненно слить Канселу, например. Чтоб тягаться с их неограниченным бюджетом Арсеналу надо, во-первых, оверперформить, а во-вторых - проходить дистанцию без травм и спадов отдельных игроков
Пеп снимает лидеров, причем так часто что хейтеры ноют что не дает кому-то ставить рекорды. У Артеты были матчи когда можно было дать кому-то отдых? Плюс из Сити в тот же Арсенал ушли несколько игроков этим летом
+33
-4
+29
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Антон Казанский
1. Сака. Я не знаю, чья это идея, что Сака играет всегда: его, Артеты, коллективного разума... Очевидно, что Сака наелся и очень прилично. Сегодняшний пенальти - это усталость, физическая и ментальная. Его срочно нужно сажать на лавку и объяснить тому же Нельсону, что "Рис, настало твоё время! Напомню, что контракта на следующий сезон у тебя пока нет".
2. Холдинг. Я отказываюсь это комментировать. Просто посмотрите, как Стоунс вчера забивал "Лейстеру" и спросите себя: может ли Холдин сделать что-то подобное? Хотя бы теоретически?
3. Тирни. Артета, как баран, упёрся в идею перегрузки опорной зоны. Да сыграй ты уже в те 5-3-2 с которыми ты Кубок выиграл! Не хочешь с начала матча? Ну так начни с "доминирования", а во втором тайме поменяешь!
4. Джака. К сожалению, его время в АПЛ прошло. В каком-нибудь "Цюрихе" или "Базеле" Джака будет себя отлично чувствовать. А вот Райс сегодня наглядно показал, зачем он нужен "Арсеналу". С Парти это будет лучшая опорная в Лиге.
5. Кай Хаверц. Можно? Нет? Жалко. Ну ладно...
+27
-2
+25
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demai
Ответ Данко Лазович
Я купил себе джерси домашнюю и выездную этого сезона. Они обязаны стать чемпионскими, потому что я никогда не покупал себе их форму) Ну должно снизойти что-то))
прости, брат...
+26
-1
+25
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Reservoir Cat
Как только Лукомский стал заметки свои писать, так всё и поломалось. Думайте.

А вообще кажется что слегка наелись. Сказывается что Артета гонял Мартинелли и Сака тех же даже при разгромных победах все 90 минут. Теперь у одного хватает резкости только на тайм, у второго фирменные смещения в центр происходят в режиме слоу-мо.
Модно говорить про менталитет, но я не вижу у этого состава с этим проблем. Начинают игры с доминации даже на Энфилде, но на весь матч просто батареек уже не хватает. С Салиба опять же попроще было б преимущество удерживать, надеюсь в сезоне он ещё сыграет.
+21
-2
+19
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Данко Лазович
Я купил себе джерси домашнюю и выездную этого сезона. Они обязаны стать чемпионскими, потому что я никогда не покупал себе их форму)
Ну должно снизойти что-то))
+23
-5
+18
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Aleksandr Khachoyan
Ответ coolclou
Да, бедный Артета, игроков не купили ему на скамейку. А может лучше посмотреть на импакт от вложений 70+ млн на Кивиора, Жоржиньо и Виейра? Первый не выигрывает конкуренцию у Холдинга, второй полирует банку, третий имеет 1+2 в АПЛ. Вот тебе и хваленый менеджмент Арсенала с его великолепными попаданиями
У Арсенала менеджмент шикарный последние 3 года. Посмотрите с чего начинал Артета, и какой сейчас у него состав. Один из самых молодых в АПЛ(если не самый молодой). И крайне перспективный
+18
-3
+15
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coolclou
Да, бедный Артета, игроков не купили ему на скамейку. А может лучше посмотреть на импакт от вложений 70+ млн на Кивиора, Жоржиньо и Виейра? Первый не выигрывает конкуренцию у Холдинга, второй полирует банку, третий имеет 1+2 в АПЛ. Вот тебе и хваленый менеджмент Арсенала с его великолепными попаданиями
+22
-8
+14
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Fenix4050
Ответ SadlerRG
Когда глубоко в душе понимаешь, что ты уже перешёл в стадию Тоттенхэма, но все ещё не можешь смириться и пытаешься всем доказать, что ты другой
Сити топ команда. И обьективно лучшая в Англии. У Арсенала топ сезон, никто не ставил что они и вторыми будут. Не Арсенал перешел в стадию Тоттенхема, а Арсенал возвращается в ТОПы. Летом наконец они смогут бороться не за обьедки со стола Мансити, а за ТОП игроков. И гораздо важнее не сверкнуть как Лестер один сезон, а теперь бороться за выживание, а закрепиться в четверке.
+12
0
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Паша Романов
Тоже самое подумал, когда кто-то написал мол из-за опытности в таких случаях выиграть должен Сити, но глубина состава решает куда больше. И да, в следующем сезоне у Арсенала начнется ЛЧ, если они с текущим составом не смогут выиграть, то я сильно сомневаюсь, что на следующий сезон владельцы дадут денег, что бы Арсенала в двух больших турнирах играл. А значит ситуация сейчас или никогда.
+11
0
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TrueGooner
Троссара нужно было вместо Сака выпускать. Молодому организму нужно давать передышку. А насчёт итогов сезона, пока разница хоть в одно очко, будем надеяться на лучшее. Когда математические шансы исчезнут, просто порадуемся колоссальному прогрессу команды и будем предвкушать следующий сезон с ЛЧ и новой гонкой за титулом, но уже с набранным опытом и укрепившимся характером. Все просто.
+11
0
+11
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sg1h007@gmail.com
Ответ Adamdfdgds
Если в матче против Ливерпуля итоговый результат еще можно было списать на эффект Энфилда, то здесь был продемонстрирован обыкновенный пофигизм от футболистов. В перспективе после 38 туров с Сити могло быть равенство очков - значит нужно увеличивать разницу мячей, а тут как раз подходящая возможность нарисовалась. Вест Хэм к тому же еще в четверг вечером в Лиге Европы на выезде играл, а эти неделю на тренировках чиллили, поэтому будучи свеженькими должны были забивать 5-6 мячей. Но вместо этого после 10 минуты перестали играть в футбол, не сомневаясь, что уже обеспечили результат, за что и поплатились. С подобным отношением чемпионами не становятся. Самое обидное, что из-за таких матчей весь сезон идет коту под хвост. Все камбеки против Фулхэмов, Астон Вилл и Борнмутов становятся бессмысленными. Одно дело в личной встрече проиграть Сити, ведь тогда очевидно, что они просто сильнее нас и заслуженно станут чемпионами. Но вот в таком стиле играть 80 минут против Вест Хэма - это уже просто неуважение к фанатам, которые столько лет ждали чемпионство. За сегодняшнюю потерю очков не может быть никаких оправданий. Кто-то напишет, что характера не хватило. Другие скажут, что сломались под давлением. Все это чушь. 2-0 на 10 минуте. Соперник сломлен, даже не пытается оказать сопротивление. Иди и забивай, сколько влезет, но эти бездари начинают пинать всем известные органы. Артета тоже не перестает удивлять своими абсурдными решениями: 1.Зачем-то продержать на поле 90 минут мертвого Сака, который после перерыва на матчи сборных сам не свой, но зато поменять энергичного Жезуса. Он уже больше месяца стабильно играет после травмы, куда его беречь то? 2.Заменить Эдегора - человека, который одним пасом может вскрыть оборону или сделать качественный навес, но зато оставить Джаку, от которого толка ровно 0. Единственный, кто сегодня был достоин носить майку Арсенала - это Габриэл. В последних 8-10 матчах один из лучших защитников лиги. Практически всегда выигрывает единоборства 1 в 1. Хорош на втором этаже, в отборе, отлично читает эпизоды. Назначенный пенальти не его вина, а Парти, который сначала потерял мяч у своей штрафной, а потом встал, как вкопанный, апеллируя к арбитру. НУ КАК ТАК МОЖНО ИГРАТЬ?? P.S. Еще ничего не потеряно, но с таким отношением игроков Арсенала видимо скоро будем поздравлять Пепа с очередным чемпионством.
Серьезно, пофигизм от футболистов? А до этого 30 туров где этот пофигизм был, вчера они получается просто решили, да ну его нафиг эту борьбу за чемпионство? Господи, какой же бред.

Другой в комментариях вопрошает — зачем Сака дали бить пенальти вообще? А ничего, что он штатный пенальтист команды? Как настоящий болельщик клуба вообще может спрашивать такие вещи?
+11
-1
+10
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Максим Яблонский
Ответ Adamdfdgds
Если в матче против Ливерпуля итоговый результат еще можно было списать на эффект Энфилда, то здесь был продемонстрирован обыкновенный пофигизм от футболистов. В перспективе после 38 туров с Сити могло быть равенство очков - значит нужно увеличивать разницу мячей, а тут как раз подходящая возможность нарисовалась. Вест Хэм к тому же еще в четверг вечером в Лиге Европы на выезде играл, а эти неделю на тренировках чиллили, поэтому будучи свеженькими должны были забивать 5-6 мячей. Но вместо этого после 10 минуты перестали играть в футбол, не сомневаясь, что уже обеспечили результат, за что и поплатились. С подобным отношением чемпионами не становятся. Самое обидное, что из-за таких матчей весь сезон идет коту под хвост. Все камбеки против Фулхэмов, Астон Вилл и Борнмутов становятся бессмысленными. Одно дело в личной встрече проиграть Сити, ведь тогда очевидно, что они просто сильнее нас и заслуженно станут чемпионами. Но вот в таком стиле играть 80 минут против Вест Хэма - это уже просто неуважение к фанатам, которые столько лет ждали чемпионство. За сегодняшнюю потерю очков не может быть никаких оправданий. Кто-то напишет, что характера не хватило. Другие скажут, что сломались под давлением. Все это чушь. 2-0 на 10 минуте. Соперник сломлен, даже не пытается оказать сопротивление. Иди и забивай, сколько влезет, но эти бездари начинают пинать всем известные органы. Артета тоже не перестает удивлять своими абсурдными решениями: 1.Зачем-то продержать на поле 90 минут мертвого Сака, который после перерыва на матчи сборных сам не свой, но зато поменять энергичного Жезуса. Он уже больше месяца стабильно играет после травмы, куда его беречь то? 2.Заменить Эдегора - человека, который одним пасом может вскрыть оборону или сделать качественный навес, но зато оставить Джаку, от которого толка ровно 0. Единственный, кто сегодня был достоин носить майку Арсенала - это Габриэл. В последних 8-10 матчах один из лучших защитников лиги. Практически всегда выигрывает единоборства 1 в 1. Хорош на втором этаже, в отборе, отлично читает эпизоды. Назначенный пенальти не его вина, а Парти, который сначала потерял мяч у своей штрафной, а потом встал, как вкопанный, апеллируя к арбитру. НУ КАК ТАК МОЖНО ИГРАТЬ?? P.S. Еще ничего не потеряно, но с таким отношением игроков Арсенала видимо скоро будем поздравлять Пепа с очередным чемпионством.
В каких-то матчах везло, когда-то должно было и не повезти.
+13
-4
+9
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AmanEsen
Ну вот говорите проблема в отсутствии глубины состава. Но раз Тирни не подходит как замена Зинченко, кто тогда подходит? У Зины очень спицифичные задачи на поле, даже Пеп так и не смог полноценно найти ему замену, когда он там использовал то Менди, то Делфа, то Анхелиньо, и потом каждый раз возвращался к украинцу, а по итогу просто сдался и перестроил игру, когда Канселу, а позже и Аке начали играть просто по другому.

Артета Зинченко все равно не найдет замену, у украинца мышление игрока полузащиты, таких не учат с детства играть на фланге защиты, поэтому Артете легче уж взять какого-нибудь полузащитника и сделать из него ЛЗ. Или же перестроить игру, чтобы с Тирни команда играла по другому.

Так что тут проблема в первую очередь не в глубине, а в неопытности Артеты как по мне. Хотя безусловно еще один ЦЗ нужен.
+9
0
+9
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Mr@k
Первое, как и ожидалось что проблемы начнутся когда выпадет один из ключевых игроков, а заменщик будет слабее существенно, вот так и вышло Холдинг привозил и терял позицию оба матча
Второе, да играя одним составом даже в одном турнире наверно этот состав может просто устать, Сака уже просто не тащит, ему можно было дать отдых поставив Троссара
Третье, второй матч подряд выигрывая 2-0 и пропуская необязательный гол( или не по игре) команда ломается сразу и прижимается к воротам вместо того чтоб перехватить инициативу и отодвинуть игру от ворот
Четвертое, ну второй тайм просто пешком ходили, нанесли за тайм по-моему 1 удар в створ за 5 мин до конца, ну подняли бы скорость игры или сыграли бы как в отрезке когда были забиты первые 2 гола- так и ещё 1-2 забили бы
Ещё по пенальти в ворота Арсенала должны были проверить через ВАР игру рукой у Райса, она очень похоже что была при перехвате, ну и то как Пакета начал картинно валиться ещё даже до контакта с Габриелом и судья это тоже не проверил говорит просто о низкой квалификации бригады
Дальше скорее всего будет 2 место, во-первых потому что хоть убей не представляю как на поле МС не проиграет Арсенал, ну и потом календарь тоже сложнее в конце
+16
-7
+9
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SadlerRG
Ответ SaTR
команды типа Арсенала и Дортмунда объективно неисправимы
Когда глубоко в душе понимаешь, что ты уже перешёл в стадию Тоттенхэма, но все ещё не можешь смириться и пытаешься всем доказать, что ты другой
+14
-6
+8
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4k4mvz7nyh
Травмы и недостаточная глубина состава. Решающих матча два с сити и с ньюкаслом.
Плюс должно повезти. Посмотрим)
+7
0
+7
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gninnur esrever*
Ответ Пирс Морган
Решающий матч будет на Этихаде
цистерна 4 -- 0 арсенал
+9
-2
+7
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