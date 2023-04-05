186 комментариев

Новая осечка «Арсенала» – лучшее доказательство нехватки глубины состава
Колонка Вадима Лукомского.
Продолжаю дневник болельщика «Арсенала» в разгар чемпионской гонки (вот прошлые записи – раз, два). Сегодняшняя – про мучения.
Гребаное дежавю! Второй матч подряд теряем преимущество в два гола. Можно ли вообще придумать более болезненный способ упустить игру (и потенциально титул?). Сначала показать, что можем навязать свой футбол и даже доминировать, а потом отдать контроль и абсолютно по делу получить пропущенные мячи, заставив нас разбираться в сортах проблем. Они с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» были разными, пускай и одинаково мучительными. По-моему, это больнее, чем наблюдать весь матч за командой, который просто недостаточно хороша.
Глобальная беда этих встреч – утрата контроля. Различным был путь к ней. Против «Ливерпуля» на «Энфилде» терять контроль неприятно, но не так стыдно. В соперниках команда, способная врубить мощь, с которой мало что сделаешь. Против «Вест Хэма» – все иначе. Если ты топ-клуб, находишься в порядке и ведешь 2:0, ты не упускаешь три очка вне зависимости от действий соперника.
Сегодня дело было в первую очередь в бедах «Арсенала». Сразу возникает вопрос: где именно «Арсенал» не был в порядке? На мой взгляд, на левой стороне поля, где Киран Тирни подменял травмированного Александра Зинченко.
Сразу проговорю: вопросы к Тирни не индивидуальные – виноват не он персонально, а тактические механизмы этой зоны, которые перестали работать. Отсутствие Зинченко проявилось в двух ключевых направлениях.
Во-первых, продвижение мяча. «Арсенал» владел мячом 72%, но испытывал проблемы с переходом в атаку. 36% действий на собственной трети против 25% на чужой. В этом сезоне Зинченко – лидер команды по продвигающим передачам. В таком радикальном рисунке его качества были особенно важными.
Во-вторых, утрата контроля при 0:2. Прессинг «Вест Хэма» был смелым, но далеко не безупречным. «Арсенал» потерял контроль, именно потому что рядом с Томасом Парти не было игрока, способного играть под давлением и диктовать ритм. Зинченко почти безупречен в этой стадии.
Олицетворением проблемы стал эпизод с пенальти «Вест Хэма», в котором Парти оказался без поддержки и стал удобной мишенью для давления. Похожие по типологии эпизоды повторялись регулярно.
Увы, здесь у меня вопросы именно к Микелю Артете. Выбранный вариант замены Зинченко кажется самым абсурдным. По сути тренер просто попросил Тирни быть Зинченко, чем подставил и шотландца, и команду. Киран выходит в такой роли уже не в первый раз, но каждый раз у него не получалось давать нужные качества в центре поля.
Есть два более логичных варианта в случае отсутствия Александра. Первый – прошлогодний, где Тирни играет на всю бровку, а Джака помогает Парти в опорной. Второй – Джака в роли левого защитника со смещениями аля-Зинченко; да-да рискованно без мяча, но с мячом Гранит может выполнять эти функции (уж точно лучше Тирни). Артета попробовал этот вариант, но в самом конце, когда нужно было уже форсировать, а не контролировать.
Эти опции тоже хуже основной, но в них есть последовательность. Еще раз подчеркну, что Тирни мне нравится, но в матчах с 70%+ владения давать Кирану роль в опорной, где ему неудобно – это подстава для команды.
Вторая точка, где рвется, когда всерьез проверяют – Роб Холдинг. Он не Салиба. Мне не хочется нападать на ребят, которые подменяют основных, но не вижу, как тут можно пройти мимо. Как и Тирни, Холдинга уважаю, но нехватка качеств игроков старта слишком бросается в глаза. Дело тут даже не только в уровне, но и в сочетаемости/соответствии стилю. Именно эта идеальная химия стиля и качеств игроков позволила команде сделать такой рывок относительно прошлого сезона. Наверное, неудивительно, что без двух лидеров, которых не было в прошлом сезоне, «Арсенал» был сильнее похож на прошлогоднюю версию себя, чем на нынешнюю.
Салиба для этой команды стал в первую очередь клеем прессинга. Его манера и качества буквально толкали команду располагать линию защиты выше и давить на соперника чаще. С Холдингом команда чаще поддается соблазну сесть поближе к штрафной. Отдельные эпизоды успешного прессинга остаются, но в пограничных ситуациях принимается решение в пользу пассивного подхода.
Большую часть матча «Арсенал» не был похожим на себя. Не был похожим именно в тех зонах, где не хватало основных элементов. Более наглядного доказательства проблемы глубины состава я вообразить не могу.
Из хорошего, но вторичного на фоне результата: Мартин Эдегор – топ. Его интеллект и техника сильно радовали в отрезки, когда было территориальное преимущество, но реализовывать себя в непривычной картине было трудно даже ему.
В целом, настроение паршивое. На ровном месте усложнили себе и без того трудную задачу. Теперь преимущество «Сити» кажется явным. Сценарии чемпионства без позитивного результата на «Этихаде» почти не просматриваются, а зацепить там что-то будет трудно, особенно при текущей форме.
Может пора вообще забыть о титуле и начинать фантазировать о следующем сезоне – например, прикидывать, кто поможет с глубиной состава? Мой ответ: нет, «Арсенал» все еще первый с темпом набора очков, который на дистанции сезона даст 91. Динамика последних недель напрягает, но отмахиваться от достижений «Арсенала» и называть лондонцев случайной командой в гонке – перебор. «Арсенал» – аутсайдер чемпионской борьбы, но не случайная команда.
- Дата проведения
- 16 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 7 Габриэл Жезус, 0:2 – 10 Эдегор, 1:2 – 33, пенальти Бенрахма, 2:2 – 54 Боуэн.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 87), Бенрахма (Форнальс, 90), Боуэн, Антонио (Корне, 87).
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни (Фабиу Виейра, 85), Джака, Парти (Троссард, 67), Эдегор (Нкетиа, 90), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус (Жоржиньо, 67).
- Предупреждения:
- Парти (35), Габриэл Жезус (45), Крессуэлл (82).
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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Alex Pantling
2-0 на 10 минуте. Соперник сломлен, даже не пытается оказать сопротивление. Иди и забивай, сколько влезет, но эти бездари начинают пинать всем известные органы.
Артета тоже не перестает удивлять своими абсурдными решениями:
1.Зачем-то продержать на поле 90 минут мертвого Сака, который после перерыва на матчи сборных сам не свой, но зато поменять энергичного Жезуса. Он уже больше месяца стабильно играет после травмы, куда его беречь то?
2.Заменить Эдегора - человека, который одним пасом может вскрыть оборону или сделать качественный навес, но зато оставить Джаку, от которого толка ровно 0.
Единственный, кто сегодня был достоин носить майку Арсенала - это Габриэл. В последних 8-10 матчах один из лучших защитников лиги. Практически всегда выигрывает единоборства 1 в 1. Хорош на втором этаже, в отборе, отлично читает эпизоды. Назначенный пенальти не его вина, а Парти, который сначала потерял мяч у своей штрафной, а потом встал, как вкопанный, апеллируя к арбитру. НУ КАК ТАК МОЖНО ИГРАТЬ??
P.S. Еще ничего не потеряно, но с таким отношением игроков Арсенала видимо скоро будем поздравлять Пепа с очередным чемпионством.
есть джака жорж и троссар которые втроем затыкают любые позиции кроме цз в случае чего почти без потерь в качестве
есть добротная скамейка из 6-7 игроков
конечно уровень скамейки не такой как у сити или баварки, но для того чтобы удержать счет 0-2 ее хватит с головой
артета просто не умеет классно играть вторым номером
смешно читать про то что игрок которому 21 "наелся"
Кейн все матчи играет от звонка до звонка и чет не "наелся", а тащит команду на горбу
на состав нет смысла жаловаться от слова совсем
арсенал слил матч тактически и ментально, вина полностью на тренере
почему "чемпионские" пенки бьет сака, а не матерый жезус или "капитан" тоже вопрос
Артете еще очень далеко до чемпионской команды, пока осилил всего пару граней, до полного кубика-чепионства еще пару лет
2. Холдинг. Я отказываюсь это комментировать. Просто посмотрите, как Стоунс вчера забивал "Лейстеру" и спросите себя: может ли Холдин сделать что-то подобное? Хотя бы теоретически?
3. Тирни. Артета, как баран, упёрся в идею перегрузки опорной зоны. Да сыграй ты уже в те 5-3-2 с которыми ты Кубок выиграл! Не хочешь с начала матча? Ну так начни с "доминирования", а во втором тайме поменяешь!
4. Джака. К сожалению, его время в АПЛ прошло. В каком-нибудь "Цюрихе" или "Базеле" Джака будет себя отлично чувствовать. А вот Райс сегодня наглядно показал, зачем он нужен "Арсеналу". С Парти это будет лучшая опорная в Лиге.
5. Кай Хаверц. Можно? Нет? Жалко. Ну ладно...
А вообще кажется что слегка наелись. Сказывается что Артета гонял Мартинелли и Сака тех же даже при разгромных победах все 90 минут. Теперь у одного хватает резкости только на тайм, у второго фирменные смещения в центр происходят в режиме слоу-мо.
Модно говорить про менталитет, но я не вижу у этого состава с этим проблем. Начинают игры с доминации даже на Энфилде, но на весь матч просто батареек уже не хватает. С Салиба опять же попроще было б преимущество удерживать, надеюсь в сезоне он ещё сыграет.
Ну должно снизойти что-то))
Другой в комментариях вопрошает — зачем Сака дали бить пенальти вообще? А ничего, что он штатный пенальтист команды? Как настоящий болельщик клуба вообще может спрашивать такие вещи?
Артета Зинченко все равно не найдет замену, у украинца мышление игрока полузащиты, таких не учат с детства играть на фланге защиты, поэтому Артете легче уж взять какого-нибудь полузащитника и сделать из него ЛЗ. Или же перестроить игру, чтобы с Тирни команда играла по другому.
Так что тут проблема в первую очередь не в глубине, а в неопытности Артеты как по мне. Хотя безусловно еще один ЦЗ нужен.
Второе, да играя одним составом даже в одном турнире наверно этот состав может просто устать, Сака уже просто не тащит, ему можно было дать отдых поставив Троссара
Третье, второй матч подряд выигрывая 2-0 и пропуская необязательный гол( или не по игре) команда ломается сразу и прижимается к воротам вместо того чтоб перехватить инициативу и отодвинуть игру от ворот
Четвертое, ну второй тайм просто пешком ходили, нанесли за тайм по-моему 1 удар в створ за 5 мин до конца, ну подняли бы скорость игры или сыграли бы как в отрезке когда были забиты первые 2 гола- так и ещё 1-2 забили бы
Ещё по пенальти в ворота Арсенала должны были проверить через ВАР игру рукой у Райса, она очень похоже что была при перехвате, ну и то как Пакета начал картинно валиться ещё даже до контакта с Габриелом и судья это тоже не проверил говорит просто о низкой квалификации бригады
Дальше скорее всего будет 2 место, во-первых потому что хоть убей не представляю как на поле МС не проиграет Арсенал, ну и потом календарь тоже сложнее в конце
Плюс должно повезти. Посмотрим)