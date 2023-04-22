22 комментария

Англия, Англия
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Надежды почти не осталось. Боль Вадима Лукомского после новой ничьей «Арсенала»

Спустили полчаса в унитаз, но героически бились потом.

Я уже жалею, что обещал писать колонки по матчам «Арсенала». Конечно, допускал, что это превратится в дневники неудачника (у жанра есть ценители, а у меня как болельщика «Арсенала» – богатый опыт), но даже я не предполагал, что будет так больно – прямо по-арсенальски больно. 

Вот первые записи, если пропустили:

«Лидс» (вот класс – буду разбирать детали доминирования на финишной прямой чемпионского сезона);

«Ливерпуль» (отрицание – это всего лишь один матч против ожившего топ-соперника на «Энфилде»); 

«Вест Хэм» (злость – ну нельзя так упускать контроль, но по потерянным мы все еще первые);

• «Саутгемптон» (торг – надо верить до конца, если выиграем на «Этихаде», все возможно);

• «Манчестер Сити» (потенциальная депрессия)

• оставшиеся туры (принятие).

Сорри за спойлеры! 

Кажется, есть два способа осмыслить матч против «Саутгемптона».

Первый – в отрыве от контекста, будто это обычный тур АПЛ. В таком случае «Арсенал» нанес 25 ударов (против восьми у соперника), 18 раз бил из штрафной (против шести), владел мячом 74%, держал игру на чужой трети 43% (против 18% на своей) – и сыграл 3:3. Классический матч, где были неприятные отрезки, но при холодном сопоставлении плюсов и минусов можно сказать, что команда сделала достаточно для победы, местами даже доминировала, но слишком дорого заплатила за ошибки.

В обычном матче плюсы были бы на первом плане. В девяти из десяти случаев команда с такими вводными данными побеждает, что в долгосрочной перспективе важнее одной осечки.

Второй способ – в условиях чемпионской гонки на финишной прямой с «Манчестер Сити» в качестве конкурента. В таком случае клуб просто не имеет права на осечку дома против 20-й команды лиги. Даже если минусов было меньше, чем плюсов, все равно нужно в первую очередь рассматривать их – отвечать на вопрос, чего не хватило, а к матчу относиться как к большому провалу.

Я устал быть оптимистом (с «Арсеналом» в принципе это трудно), так что акцент на втором подходе – на критике и вещах, которые недопустимы в условиях гонки против «Сити». В данном случае – это катастрофические стартовые отрезки таймов.

Первые 15 минут первого тайма: «Арсенал» очень медленно владеет мячом, ничего не может создать, пускает два гола – индивидуальный привоз Аарона Рэмсдэйла и контратака «Саутгемптона».

Первые 15 минут второго тайма: аналогичная картина – «Арсенал» висел на воротах «Сотона» в конце первой половины, но снова вышел сонным (0 ударов в этот отрезок при счете в пользу соперника), только после первой замены, Леандро Троссард вместо Фабиу Виейры, начали просыпаться. 

Формально 60 минут «Арсенал» играл здорово. Без совсем уж суровых наказаний за плохие отрезки это обычно приводит к победе над аутсайдером. В нормальных условиях такой взвешенный подход уместен. В условиях чемпионской гонки просто нельзя спускать в унитаз 30 минут. Увы, это главная эмоция.

Расставив эти акценты, могу похвалить Микеля Артету за перестановки, ребят – за характер. Сначала команда взбодрилась, когда Троссард появился в роли центрального полузащитника, а состав стал крайне атакующим. В концовке использовали сверхатакующие 3-1-4-2 – схему, которая уже помогала спасать матчи в этом сезоне (например, против «Фулхэма»).

На этом этапе «Арсенал» заслуженно вырвал ничью: доминировал по ударам 11:1 и так зажал соперника, что перестали проходить контратаки, забил два мяча, добавил удар в перекладину уже после них и правда страшно давил.

***

Еще две короткие мысли:

1. Кажется, Артета слишком влюбился в идею, которая тащила команду большую часть сезона. Теперь когда выбывает какой-то элемент любимого рисунка игры, Микель пытается заменить его напрямую, даже если уместнее адаптировать команду.

В прошлом туре заставил Кирана Тирни играть Александра Зинченко (именно так – не просто стартовать на этой позиции, а двигаться аналогичным образом, хотя они очень разные). Теперь играли без Гранита Джаки – вместо него вышел Фабиу Виейра. Его Артета тоже просил делать работу Джаки, хотя португалец в этой роли почти бесполезен, любимая зона – на правом фланге под смещения. 

Другие тренеры схожей школы, включая учителя Пепа Гвардиолу, понимают, что есть больше одного варианта построения игры в рамках принципов позиционного футбола. Артета головой это тоже понимает (раньше экспериментировал с этими идеями), но есть впечатление, что сердцем он слишком полюбил классику этого сезона. Не готов отходить от нее, даже когда это уместно. В результате нехватка глубины бьет даже сильнее, чем могла бы. 

2. Как вам термин «чемпионская ментальность Шредингера»? С одной стороны, характер «Арсенала» впечатляет. С другой – отсутствует

Команда отыграла два гола в концовке и вполне могла победить в труднейшем по развитию матче. И это не первая такая игра за последние месяцы – «Борнмут» (3:2), «Астон Вилла» (4:2), «МЮ» (3:2).

Команда позволяет себе так лажать в ключевой момент чемпионской гонки. Кажется, она не просто оказывается в таких ситуациях (это предполагало бы невезение и случайное стечение обстоятельств), а именно загоняет себя в эти ловушки.

Чемпионы так не делают. Просто в прошлых случаях, открывая ящик, мы оказывались во вселенной, где «Арсенал» жив.

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«Арсенал» отдал «Сити» лидерство по потерянным! Хотя героически отыгрался с 1:3 после 88-й минуты

Все о чемпионской гонке в АПЛ – здесь

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney

22 комментария

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Soloway
Вадим, как сценарист скажу: ты отлично выстраиваешь структуру текста и классно его наряжаешь. Вынесу за скобки содержание – это отдельное удовольствие, но должен отметить именно складность и красоту.

Надеюсь, если даже упустим чемпионство в этом году (весьма вероятно), после 38 тура ты напишешь лонгрид, от которого станет немножко теплее. Спасибо тебе!
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Morjak Papai
Предчувствие, что Сити в очной встрече показательно разнесет этих мальчиков-зайчиков. Могли бы и с крупным поражением остаться 1, но сливать дома хламарям с последнего места это классический Арсенал.
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Ola BP
Ответ Nikita_C47
Лидеры важны. Когда Клопп пришёл в Ливерпуль, он смог встряхнуть ту же самую команду и дать ей новый импульс. Но только когда ему купили Салаха, Мане, Ван Дейка, Алиссона и прочих глыб, они смогли бороться за чемпионство и победу в ЛЧ. Все мы любим банды, которые могут, по нашим ощущениям, обыграть любого. Но, к сожалению, у звёздных команд со стержнем всегда будут аргументы против этого. Так же и Арсенал. Прекрасная банда. Но пока они не наберутся опыта, не купят лидеров, не обрастут мясом, им будет очень тяжело сражаться против гигантов вроде Сити. Хоть и очень хочется верить в их победу
Это Клопп СДЕЛАЛ из них глыб.
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АРХАТ
6 сезонов вне четвёрки и сразу титул, больно жирно будет) Тем более рано слились в кубках.
Только не надо про Лестер, это была красивая история Золушки.
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Максим Смирнов
Ответ Dead Space
Три ничьих в пользу Лысого..
А в личном противостоянии лысый как всегда нагнет своего ученика и в итоге станет в очередной раз чемпионом
+5
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Мельников Михаил
Сезон для Арсенала аномальный.
В следующем вновь будет борьба за четверку.
+6
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Ман Сити
Артета молодец как бы то ни было, уже несколько лет лучший тренер в АПЛ после Пепа. Не факт что у Сити вообще есть силы еще и в АПЛ все матчи выигрывать.
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Nikita_C47
Ответ МОНТЁР ТуПи
Ну это настоящий Арсенал, где нет лидера масштаба Фабрегаса, Ибрагимовича, настоящего кэпа
Лидеры важны. Когда Клопп пришёл в Ливерпуль, он смог встряхнуть ту же самую команду и дать ей новый импульс. Но только когда ему купили Салаха, Мане, Ван Дейка, Алиссона и прочих глыб, они смогли бороться за чемпионство и победу в ЛЧ. Все мы любим банды, которые могут, по нашим ощущениям, обыграть любого. Но, к сожалению, у звёздных команд со стержнем всегда будут аргументы против этого. Так же и Арсенал. Прекрасная банда. Но пока они не наберутся опыта, не купят лидеров, не обрастут мясом, им будет очень тяжело сражаться против гигантов вроде Сити. Хоть и очень хочется верить в их победу
+6
-4
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МОНТЁР ТуПи
Ну это настоящий Арсенал, где нет лидера масштаба Фабрегаса, Ибрагимовича, настоящего кэпа
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Рашпель793
Арсенал и Дортмунд - братья навек ))
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SLEVIN
Ответ avolida
Да не, бред какой-то. "Надежды почти не осталось" - это 5 очков отставания по итогам 36 туров. В моем понимании. Лично я не посыпаю голову пеплом, верю дальше. В начале сезона и предположить не мог, что впервые за долгое время испытаю эмоции настоящей чемпионской борьбы. Не считаю, что у этой команды слабая менталка для чемпионства. Может быть, нестабильная, из-за молодости основного ростера. С другой стороны и соперник у них будь здоров, в отличии от тех же "птенцов Ферги", которые смогли в свое время. Нужно летом продлением нынешней основы заниматься и усиливать состав с сохранением тренера, разумеется. Все будет у нас, шутки про титана и доминатора превратятся в реальность. COYG всем, ребята✌️
этот сезон арсенал круто перебирает по очкам. в следующем уверен вернется лишь в борьбу за 4
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Dead Space
Три ничьих в пользу Лысого..
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SLEVIN
Ответ aim
Не понимаю, как «Сити лидер по потерянным» и «все в руках Сити», если 4 очка при игре в запасе у Сити и личке ? Играй вничью на Эттихаде и выигрывай все остальное
2 матча у сити в запасе
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aim
Ответ aim
Не понимаю, как «Сити лидер по потерянным» и «все в руках Сити», если 4 очка при игре в запасе у Сити и личке ? Играй вничью на Эттихаде и выигрывай все остальное
А, не посчитала таблица эти 3-3, ясно
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SLEVIN
Ответ Ola BP
Это Клопп СДЕЛАЛ из них глыб.
чем же сейчас клопп тогда занимается? разучился делать глыбы что ли?))
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ПростоДругЖеныИкарди
Прикол в том что отрыв слили в первую очередь в гостевых матчах с Ливером и ВХЮ, а не в домашнем в Сотоном🙃 за победу дают 3 очка хоть на Энфилде, хоть дома над аутсайдером, и ничего критичного нет в потере очков с командой, которая борется за выживание, тем более всё с самого начала пошло наперекосяк
А вот 2 ничьих, когда в начале матча делали преимущество в 2 мяча, это конечно эпические фэйлы
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kickass
Сити будет очень сложно сохранить темп с учётом ЛЧ. Пеп сделает всё возможное, чтобы забрать ушастого. У Артеты слишком хрупкая победная конструкция, как только вылетает хоть один элемент (Салиба, Зинченко, Парти, Джака, Иисус), начинаются проблемы.
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dmitry.tchidakin
Артете ещё работать и работать
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