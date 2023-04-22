22 комментария

Спустили полчаса в унитаз, но героически бились потом.

Я уже жалею, что обещал писать колонки по матчам «Арсенала». Конечно, допускал, что это превратится в дневники неудачника (у жанра есть ценители, а у меня как болельщика «Арсенала» – богатый опыт), но даже я не предполагал, что будет так больно – прямо по-арсенальски больно.

Вот первые записи, если пропустили:

• «Лидс» (вот класс – буду разбирать детали доминирования на финишной прямой чемпионского сезона);

• «Ливерпуль» (отрицание – это всего лишь один матч против ожившего топ-соперника на «Энфилде»);

• «Вест Хэм» (злость – ну нельзя так упускать контроль, но по потерянным мы все еще первые);

• «Саутгемптон» (торг – надо верить до конца, если выиграем на «Этихаде», все возможно);

• «Манчестер Сити» (потенциальная депрессия)

• оставшиеся туры (принятие).

Сорри за спойлеры!

Кажется, есть два способа осмыслить матч против «Саутгемптона».

Первый – в отрыве от контекста, будто это обычный тур АПЛ. В таком случае «Арсенал» нанес 25 ударов (против восьми у соперника), 18 раз бил из штрафной (против шести), владел мячом 74%, держал игру на чужой трети 43% (против 18% на своей) – и сыграл 3:3. Классический матч, где были неприятные отрезки, но при холодном сопоставлении плюсов и минусов можно сказать, что команда сделала достаточно для победы, местами даже доминировала, но слишком дорого заплатила за ошибки .

В обычном матче плюсы были бы на первом плане. В девяти из десяти случаев команда с такими вводными данными побеждает, что в долгосрочной перспективе важнее одной осечки.

Второй способ – в условиях чемпионской гонки на финишной прямой с «Манчестер Сити» в качестве конкурента. В таком случае клуб просто не имеет права на осечку дома против 20-й команды лиги. Даже если минусов было меньше, чем плюсов, все равно нужно в первую очередь рассматривать их – отвечать на вопрос, чего не хватило, а к матчу относиться как к большому провалу .

Я устал быть оптимистом (с «Арсеналом» в принципе это трудно), так что акцент на втором подходе – на критике и вещах, которые недопустимы в условиях гонки против «Сити». В данном случае – это катастрофические стартовые отрезки таймов .

Первые 15 минут первого тайма: «Арсенал» очень медленно владеет мячом, ничего не может создать, пускает два гола – индивидуальный привоз Аарона Рэмсдэйла и контратака «Саутгемптона».

Первые 15 минут второго тайма: аналогичная картина – «Арсенал» висел на воротах «Сотона» в конце первой половины, но снова вышел сонным (0 ударов в этот отрезок при счете в пользу соперника), только после первой замены, Леандро Троссард вместо Фабиу Виейры, начали просыпаться.

Формально 60 минут «Арсенал» играл здорово. Без совсем уж суровых наказаний за плохие отрезки это обычно приводит к победе над аутсайдером. В нормальных условиях такой взвешенный подход уместен. В условиях чемпионской гонки просто нельзя спускать в унитаз 30 минут. Увы, это главная эмоция .

Расставив эти акценты, могу похвалить Микеля Артету за перестановки, ребят – за характер. Сначала команда взбодрилась, когда Троссард появился в роли центрального полузащитника, а состав стал крайне атакующим. В концовке использовали сверхатакующие 3-1-4-2 – схему, которая уже помогала спасать матчи в этом сезоне (например, против «Фулхэма»).

На этом этапе «Арсенал» заслуженно вырвал ничью: доминировал по ударам 11:1 и так зажал соперника, что перестали проходить контратаки, забил два мяча, добавил удар в перекладину уже после них и правда страшно давил.

***

Еще две короткие мысли:

1. Кажется, Артета слишком влюбился в идею, которая тащила команду большую часть сезона . Теперь когда выбывает какой-то элемент любимого рисунка игры, Микель пытается заменить его напрямую, даже если уместнее адаптировать команду.

В прошлом туре заставил Кирана Тирни играть Александра Зинченко (именно так – не просто стартовать на этой позиции, а двигаться аналогичным образом, хотя они очень разные). Теперь играли без Гранита Джаки – вместо него вышел Фабиу Виейра. Его Артета тоже просил делать работу Джаки, хотя португалец в этой роли почти бесполезен, любимая зона – на правом фланге под смещения.

Другие тренеры схожей школы, включая учителя Пепа Гвардиолу, понимают, что есть больше одного варианта построения игры в рамках принципов позиционного футбола. Артета головой это тоже понимает (раньше экспериментировал с этими идеями), но есть впечатление, что сердцем он слишком полюбил классику этого сезона. Не готов отходить от нее, даже когда это уместно. В результате нехватка глубины бьет даже сильнее, чем могла бы.

2. Как вам термин «чемпионская ментальность Шредингера»? С одной стороны, характер «Арсенала» впечатляет. С другой – отсутствует .

Команда отыграла два гола в концовке и вполне могла победить в труднейшем по развитию матче. И это не первая такая игра за последние месяцы – «Борнмут» (3:2), «Астон Вилла» (4:2), «МЮ» (3:2).

Команда позволяет себе так лажать в ключевой момент чемпионской гонки. Кажется, она не просто оказывается в таких ситуациях (это предполагало бы невезение и случайное стечение обстоятельств), а именно загоняет себя в эти ловушки.

Чемпионы так не делают . Просто в прошлых случаях, открывая ящик, мы оказывались во вселенной, где «Арсенал» жив.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney